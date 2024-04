Prefeitura prorroga uso do VGD pelo Londrina Esporte Clube por mais 10 anos

A Prefeitura de Londrina prorrogou, por mais dez anos, a permissão de uso do Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, pelo LEC (Londrina Esporte Clube), que está completando 68 anos nesta sexta-feira, 5 de abril. A prorrogação foi assinada pelo prefeito Marcelo Belinati na tarde desta sexta, na forma do decreto n° 425/2024. O presidente do LEC, Getúlio Castilho, e o vice, Felipe Prochet, participaram do ato.





Inaugurado em junho de 1956, o VGD fica localizado na Rua Jorge Casoni, 1.900. Sua história é marcada, principalmente, por ter sido a única casa do Londrina por muitos anos, até a inauguração do Estádio do Café. Até hoje, a sede administrativa do clube permanece no estádio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O prefeito Marcelo Belinati enfatizou que considera o LEC um dos maiores patrimônios da cidade, pois leva o nome de Londrina de forma positiva em todos os cantos do país.





“Eu sou um apaixonado pelo Londrina, o londrinense é apaixonado pelo Tubarão. Me lembro de uma vez que fui em um congresso médico em Belém do Pará. Quando entrei no carro, o taxista me perguntou de onde eu era. Falei ‘de Londrina’, e a primeira coisa que ele me perguntou em seguida foi ‘e o Tubarão, como está?’. Então é um patrimônio de Londrina, que tem suas categorias de base, e o que a Prefeitura puder fazer, dentro da lei, para que o Londrina possa ter cada vez mais sucesso, estaremos aqui como parceiros”, destacou.

Publicidade





A permissão de uso do VGD é prevista na lei municipal n° 12.000 de 2014. Com a autorização para uso do espaço público, o Londrina é também responsável pelas melhorias e adequações no local. Algumas delas foram feitas recentemente, com obras nos setores administrativos, vestiário, departamento médico e academia.





Segundo o presidente do LEC, Getúlio Castilho, o estádio VGD tem grande valor para o clube, desde o começo de sua trajetória. E a renovação dessa permissão de uso atende as expectativas do Londrina. “É o nosso estádio, desde a formação do Londrina. Essa renovação é algo que vínhamos trabalhando, pois estamos reformando ali, o museu do Londrina está instalado lá, então essa renovação é muito importante para nós”, comemorou.

Publicidade





Sobre as reformas que o estádio está recebendo, Castilho comentou que a entrada está praticamente pronta. O gramado também recebeu uma atenção especial, e no momento as obras ocorrem nas áreas administrativas.





“Creio que em até 30 dias o estádio ficará maravilhoso. Seria interessante recebermos jogos ali, depende de autorização dos órgãos, como o Corpo de Bombeiros, mas vamos trabalhar para isso. E o VGD está aberto para receber a população. O museu ficou fechado durante a pandemia, mas já podem visitar. É bom que a população conheça a história do Londrina”, convidou.





Além dos treinamentos e jogos de futebol, o VGD é sede da academia de boxe do LEC e do Memorial Edson Henrique dos Santos. E a assinatura do decreto também teve a presença do vereador Jairo Tamura, e do chefe de Gabinete da Prefeitura, José Otávio Sancho Ereno, e Moacir Sgarioni.