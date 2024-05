Paris inaugura reservatório em tentativa de limpar o Sena até as Olimpíadas

Uma nova instalação subterrânea de águas pluviais foi inaugurada em Paris para auxiliar na limpeza do rio Sena antes do início das Olimpíadas.



A estrutura gigante, escavada a 30 metros de profundidade, é parte dos esforços para limpar o rio Sena, que sediará disputas de natação durante os Jogos Olímpicos de Paris.

Sua função será armazenar a água em caso de fortes chuvas, reduzindo a chance de o sistema de esgotos descarregar o conteúdo rico em agentes patogênicos diretamente no Sena.



O reservatório de águas pluviais deve entrar em serviço em junho, após testes no final deste mês. Se o cronograma for mantido, estará em funcionamento para as Olimpíadas.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, descreveu a instalação como uma "verdadeira catedral" e algo "excepcional" enquanto caminhava pelas instalações nesta quinta-feira (2).



O projeto está localizado no oeste de Paris, próximo ao centro de transportes de Austerlitz. O vice-prefeito de Paris, Antoine Guillou, comparou o local a Notre Dame, que está sendo reconstruída após o incêndio em 2019.

O sistema de saneamento da capital francesa está sob análise pública por conta das promessas dos organizadores olímpicos de utilizar o rio Sena para a maratona aquática e o triatlo durante os Jogos Olímpicos de 2024.



Anne Hidalg, planeja criar três zonas balneares públicas nas águas do Sena no próximo ano. A limpeza do rio Sena foi destacada como uma das principais conquistas do legado das Olimpíadas.

Durante tempestades, o sistema fica sobrecarregado, levando à abertura de válvulas que liberam água suja contendo esgoto diretamente no Sena.



O chefe do Comitê Organizador, Tony Estanguet, enfatizou que há planos de contingência em vigor para as provas olímpicas de natação. Ainda há possibilidade de atrasar as disputas por vários dias, se necessário, devido a tempestades ou fortes chuvas.

Três eventos-teste olímpicos foram cancelados em julho e agosto devido a fortes chuvas. Alguns nadadores, incluindo a campeã olímpica Ana Marcela Cunha, pediram um Plano B caso o Sena esteja muito sujo.



Hidalgo e o presidente Emmanuel Macron prometeram dar um mergulho no Sena antes dos Jogos de Paris para demonstrar que é seguro.



"Daremos a data. Vamos definir um intervalo de tempo para fazer isso porque em junho pode haver bom tempo, mas também pode haver tempestades", disse Hidalgo.