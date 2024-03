Conheça as quatro maiores rodas-gigantes do Brasil

O Brasil possui quatro rodas-gigantes imponentes com altura significativa e que são parecidas com aquelas famosas de outros países, como a London Eye, de Londres, por exemplo.

O Portal Bonde preparou uma lista com as quatro maiores rodas-gigantes, incluindo a maior da América Latina. Afivele o sinto de segurança e embarque conosco para descobrir o top 4 das atrações que estão instaladas nas cidades brasileiras de São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Balneário Camboriú.

As rodas-gigantes proporcionam uma vista panorâmica incrível de pontos turísticos e de feiras agropecuárias. O brinquedo é ideal para passeios divertidos em família ou aquele passeio romântico invejável. Porém, para quem tem medo de altura, a atração não é recomendada.

Nesse contexto, há diversos parques de diversões de norte a sul no Brasil que possui as rodas-gigantes itinerante, que viajam o país de cidade em cidade, mas há aquelas que estão instaladas fixamente, que são atrações turísticas permanentes nas grandes cidades, que é o caso deste top 4.

Roda Rico - São Paulo - SP



Divulgação/Assessoria Roda Rico

A primeira da lista é a Roda Rico, considerada a maior roda-gigante do Brasil e, também, a maior da América Latina, com seus 91 metros de altura. A atração está instalada no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. O empreendimento foi inaugurado em 9 de dezembro de 2022.

Durante 30 minutos de passeio, aproximadamente, o turista poderá apreciar do alto a maior cidade do Brasil, com seus inúmeros prédios. Composta por 42 cabines, com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones, com capacidade de até 8 pessoas por vez.

As cabines são apropriadas também para PCDs (Pessoas com Deficiência) e é pet friendly, ou seja, o espaço é apropriado para levar o animalzinho de estimação juntamente com o dono.

No espaço, a atração conta ainda com uma praça de eventos com food truck gastronômicos com opções de lanches como hambúrguer, pipocas, bebidas, café entre outros.

Yup Star Rio - Rio de Janeiro - RJ

Divulgação/Assessoria Yup Star

A segunda atração da lista é a Yup Star Rio, que possui 88 metros de altura e fica localizada no Porto Maravilha, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. O emprendimento foi inaugurado em 6 de dezembro de 2019.

A duração do passeio dura aproximadamente 20 minutos, e do alto o turista poderá observar a Ponte Rio-Niterói, o Cristo Redentor, o Porto Maravilha, o Museu do Amanhã e outros pontos turísticos da cidade carioca.

A instalação tem 54 cabines climatizadas e comporta até oito pessoas. As cabines são flexíveis para PCDs e os donos dos animais podem também levá-los para aproveitarem a atração.

Yup Star Foz - Foz do Iguaçu - PR



Divulgação/Assessoria Yup Star

Em terceiro lugar, está a Yup Star Foz, empreendimento do mesmo grupo da Yup Star Rio, localizada próximo ao Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A roda-gigante da cidade das Cataratas tem uma altura de 88 metros e foi inaugurada em 15 de dezembro de 2021.

A contemplação privilegiada da Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina) dura aproximadamente 20 minutos cada volta. A atração conta com 54 cabines climatizadas, sendo 8 pessoas por cabine.

O espaço tem rampas para embarque e desembarque para cadeirantes. Os animais também têm espaço garantido no empreendimento.

FG Big Wheel - Balneário Camboriú - SC



@drone.cyrillo

A quarta e última colocada, fica com a FG Big Wheel, que fica localizada no Pontal Norte, em Balneário Camboriú (litoral norte de Santa Catarina), tem 65 metros de diâmetro e o ponto mais alto está a 82 metros de altura acima do nível do mar.

O empreendimento foi inaugurado em 10 de dezembro de 2020, e é do mesmo grupo da Roda Rico de São Paulo.

Considerada uma das maiores rodas-gigantes da América Latina, a atração tem a duração em média de 20 minutos de passeio para apreciar o skyline da 'Dubai brasileira'' e um pôr do sol incrível, além de ser de frente para o mar em meio a natureza com mata atlântica. O passeio pode ser feito tanto de dia quanto à noite.

A roda-gigante conta também com 36 cabines climatizadas. O complexo conta com rampas e elevador para receber cadeirantes e pessoas com necessidades especiais, e é pet friendly, onde os tutotes podem passear com seus animais de pequeno porte na cabine.

Uma das curiosidades é que todos os anos, milhares de pessoas acompanham a queima de fogos na virada do ano na orla de Balneário, e a contagem regressiva para o ano novo é projetada na Big Wheel.

