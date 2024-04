Pelo 3º ano consecutivo, Londrina/FEL/IPEC leva tudo no Paranaense Sub-20

O Londrina/FEL/IPEC repetiu os feitos das últimas duas temporadas no Campeonato Paranaense Sub-20 de Atletismo e sagrou-se campeão nos naipes masculino, feminino e geral na 57ª edição do torneio, disputado neste sábado (13) e domingo (14), em Foz do Iguaçu (oeste). No total, a equipe londrinense trouxe para casa 16 ouros, 11 pratas e 12 bronzes.







Na edição do último final de semana, a equipe fez 241 pontos no masculino, 255 no masculino e 496 no geral, mais que o dobro da pontuação da segunda colocada, que terminou a competição com 234 pontos.

Gilberto Miranda atribui a sequência de títulos ao trabalho desenvolvido e união da equipe. “A gente acredita que todo trabalho tem que ter filosofia e fundamentos para se sobressair e nós temos feito isso com muito sucesso nos últimos anos. Não é fácil se manter nessa posição, principalmente em nosso estado, onde o atletismo é muito forte e tem algumas das principais equipes formadoras do país. Mas a cada temporada temos trabalhado mais e mais em busca de uma evolução técnica e de gestão, e os resultados são prova que estamos no caminho certo”, observou o gestor e treinador.





Ruan Erik Vais foi o grande destaque da equipe pé-vermelha na disputa, sendo eleito o melhor atleta masculino da competição. Ele conquistou três ouros, nos 1500, 5000 e 3000 metros, prova na qual anotou o novo recorde do campeonato: 09min07seg30. Entre as mulheres, destaque para Letícia Evelyn Lopes, campeã dos 200 metros e 400 metros, Kauane Rebeca Joaquim, ouro nos 3000 metros e 5000 metros, e Sabrina Gabrieli Pena, que venceu as provas dos 800 metros e 1500 metros.





Com os resultados alcançados, Kauane Rebeca assume a liderança do ranking nacional nas provas dos 3000 metros e 5000 metros, Bianca Cristine Davi de Souza é a nova líder da lista nacional dos 3000 metros com obstáculos, assim como Julia Aparecida Ribeiro nos 400 metros rasos. Todas na categoria sub-20. No sub-18, Letícia Evelyn dos Santos é a nova líder do ranking nacional nas provas dos 200 metros e 400 metros rasos. “Muito feliz com o resultado e com meu desempenho. Objetivos alcançados e agora é seguir trabalhando visando a sequência da temporada, que tem muitos compromissos importantes”, falou Letícia.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Unicesumar, Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Zuba Advocacia, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro e Academia AS Fitness.