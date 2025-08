Prefeitura de Londrina organiza força-tarefa para deixar Café pronto até domingo

O Londrina volta a campo no próximo domingo (10), às 11h, para enfrentar o Náutico, no estádio do Café, em confronto direto pela parte de cima da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 16ª rodada, será realizada no Café devido ao fechamento temporário do estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), que passa por recuperação do gramado.





No entanto, o palco da partida tem gerado preocupação. O estádio do Café sofreu com furtos de cabos elétricos no mês de julho, comprometendo a estrutura elétrica, especialmente no setor coberto. Cabines de imprensa, postos da Polícia Militar, camarotes, bares e banheiros foram afetados, além da rede que alimenta duas torres de iluminação próximas às cadeiras cativas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Diante da necessidade de sediar o jogo contra o Náutico, a Prefeitura de Londrina montou uma força-tarefa emergencial para recuperar o estádio a tempo. Desde segunda-feira (5), equipes da Londrina Iluminação, da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação e da Fundação de Esportes iniciaram os reparos para restabelecer a energia predial no local.





A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim da semana, garantindo a realização do jogo sem intercorrências. O horário da partida foi definido em conjunto com a CBF justamente para evitar a necessidade de utilização dos refletores.

Publicidade





Café ruim e possíveis mudanças





Dentro de campo, o Londrina tem um desafio dos mais duros pela frente. O Náutico, terceiro colocado, vive excelente momento na Série C: está invicto há oito jogos, com cinco vitórias e três empates, e não sofre gols há seis rodadas.

Publicidade





Para o técnico Roger Silva, o confronto é decisivo e requer ajustes diante das condições do gramado e da ausência de Iago Teles, artilheiro da equipe na competição, que está suspenso.





“Será um duelo duríssimo, vale a segunda posição. Não dá para lamentar, o Café está ruim mesmo, mas vamos poupar essa semana, ver se o gramado melhora um pouco”, afirmou Roger, que tem evitado utilizar o estádio até para treinamentos. Os trabalhos têm ocorrido principalmente na AFML (Associação dos Funcionários Municipais de Londrina).

Publicidade





Com a condição do campo exigindo mais fisicamente dos atletas, mudanças na escalação não estão descartadas. O treinador pretende montar um time com maior capacidade física para enfrentar o modelo de jogo do técnico Hélio dos Anjos.





“Vamos reavaliar, pensar em oportunizar a rapaziada. Precisamos de um time com perna mais forte, que priorize mais os duelos. Sabemos que o time do Hélio compete o tempo todo”, analisou Roger, que elogiou o treinador adversário. “É uma referência para nós, jovens treinadores. Um técnico vitorioso”, seguiu.

Publicidade





“Vamos trabalhar duro. O pau vai cantar. Não aceito perder da forma como foi (contra o Ituano). Vamos responder como equipe. Eu, como treinador, e a rapaziada, como grupo."





Ciente da importância do duelo, Roger convocou a torcida para comparecer ao Café. “Precisamos do torcedor com a gente. Ele vai responder, vai ao estádio, vai nos abraçar. Entende que o momento não foi legal, mas precisamos do apoio deles. Precisamos de um grande jogo no domingo para conquistar a vitória”, concluiu.

Publicidade