Primeira meia maratona do ano de Londrina acontece neste domingo

Com largada e chegada no estacionamento externo do Boulevard Shopping, a 4ª edição da Boulevard Run Londrina, no dia 5 de março, será a primeira meia maratona da cidade a ser realizada nesse semestre.





Além da prova de 21 km, os participantes podem se inscrever nas provas de 10 km e 5 km, masculino e feminino, e na prova de 5 km com Kangoo Jumps, unissex.

Os atletas podem optar pelo kit com ou sem a camiseta no momento da inscrição, que também é composto por medalha de participação e número de peito.





Os vencedores do 1º ao 3º lugar em cada categoria e na categoria geral das modalidades recebem troféus.

As cinco primeiras equipes de grupos de corridas com maior número de inscritos também receberão troféus de reconhecimento. A expectativa dos organizadores é contar com 1,5 mil participantes.





"Sabemos da importância do esporte para a saúde das pessoas e ficamos felizes em promover um evento como este, já na quarta edição. É uma corrida realizada fora dos circuitos tradicionais da cidade, o que proporciona um percurso diferente e desafiador para os participantes”, afirmou Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping.

SERVIÇO





Inscrição: www.ticketsports.com.br

Valores das inscrições:





Com Camiseta

R$ 91,90 + taxa de serviço

Sem Camiseta

R$ 73,90 + taxa de serviço





Largadas das provas:





21 km – 6h30

10 km– 6h40

5 km – 6h45





Local: Estacionamento descoberto do Boulevard Shopping - Av. Theodoro Victorelli, 150