São Paulo reencontra Ceni e quer se aproximar dos líderes neste domingo

Depois de voltar a vencer no Brasileiro, o São Paulo tenta encostar nos primeiros colocados e para isso terá um confronto direto contra o vice-líder Bahia. O Tricolor reencontra Rogério Ceni neste domingo (30), às 16h, no MorumBis, pela 13ª rodada do Nacional.





O São Paulo espantou um início de crise que rondava o clube com a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma no meio de semana. Eram quatro jogos sem vencer e duas derrotas seguidas no Brasileiro.

O triunfo levou o time para o sétimo lugar, com 18 pontos, seis a menos que o líder Flamengo. O Tricolor baiano também tem 24 pontos e na última rodada ganhou do Vasco por 2 a 1.





O técnico Luis Zubeldía deve repetir a formação, inclusive com a permanência de Ferreirinha, que fez boa partida diante dos catarinenses. Lucas voltou a ser decisivo no jogo de quinta-feira e passou a dar esperanças ao torcedor sobre o seu rendimento.

O desfalque do São Paulo será Zubeldía. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo e o time deve ser dirigido pelo auxiliar Maxi Cuberas.





O Bahia, do técnico Rogério Ceni, faz grande campanha e, ao lado do Flamengo, é o time que menos perdeu no Brasileiro: duas derrotas. Uma delas, inclusive, para o próprio Flamengo. O time baiano só não é líder pelo saldo de gols: 9 a 7 para o Flamengo.





