Série C: Londrina EC libera meias e aguarda chegada de mais reforços

Enquanto busca reforços pontuais para a sequência da Série C, o Londrina faz uma pequena reformulação no elenco e prepara a saída de alguns atletas que estão fora dos planos da comissão técnica. O LEC tenta trazer entre três e quatro novos jogadores para aumentar as alternativas do técnico Claudinei Oliveira.







Nesta terça-feira (11), o clube anunciou a rescisão de contrato com os meias Giancarlo e Luiz Gustavo. Giancarlo foi o primeiro reforço anunciado para a Série C, mas não chegou a ser inscrito . O Alviceleste teve dificuldades para regularizar a sua documentação com o antigo clube e, além disso, o jogador não vinha correspondendo nos treinamentos.



Já Luiz Gustavo é revelação da base, mas teve poucas oportunidades na temporada. Participou de apenas quatro jogos durante o Paranaense e marcou um gol. Na Série C, não entrou em nenhuma partida. Os dois próximos a deixarem o clube são os zagueiros Luiz Felipe e Frazan.





Luiz Felipe chegou para o Paranaense, mas logo depois perdeu espaço, além de sofrer uma contusão no fim do Estadual. Não jogou mais desde então. O experiente Frazan, ex-Fluminense, também atuou pouco e não conseguiu em nenhum momento uma sequência de partidas. Sofreu ainda com lesões musculares. Os dois jogadores treinam em separado e aguardam propostas para saírem.





