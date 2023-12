SM faz novas exigências e atrapalha rescisão com o Londrina EC

O Londrina e a SM Sports ainda não assinaram a rescisão do contrato e o fim da parceria no departamento de futebol do clube. Após as partes terem aprovado o documento final com os termos do distrato, a empresa fez novas exigências e emperrou o processo.







A expectativa do LEC era que a rescisão foi oficializada na quarta-feira. Na segunda-feira, o Conselho de Representantes do clube aprovou as cláusulas da rescisão e deixou o caminho livre para o fim da parceria.



Publicidade

Publicidade





No entanto, após novo encontro entre o presidente Getúlio Castilho e o gestor Sérgio Malucelli, o empresário sugeriu algumas mudanças no documento final que não agradaram ao Londrina. O texto, então, voltou para o departamento jurídico do Alviceleste, que discute internamente a nova proposta.







Entre os novos pontos apresentados por Malucelli está o aumento do percentual sobre os direitos econômicos de alguns jogadores e o acréscimo de valores na dívida da empresa, que será repassada ao LEC.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: