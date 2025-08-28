Sorteio na Liga dos Campões não facilita caminho para PSG e Real Madrid

Mônaco - O Paris Saint-Germain, atual campeão, e o Real Madrid, time com o recorde de títulos no torneio (15), terão pela frente caminhos difíceis na fase de liga da Champions League, de acordo com o sorteio realizado nesta quinta-feira (28) em Mônaco, no qual o Barcelona teve mais sorte.





Pelo segundo ano, um sistema informatizado automatizado revelou o roteiro de cada equipe, com o ex-jogador brasileiro Kaká apertando o botão para acioná-lo no caso dos principais favoritos, os cabeças de chave do pote 1.





De meados de setembro até o final de janeiro, ao longo de oito rodadas, as 36 equipes do grupo único definirão uma classificação conjunta, na qual os oito primeiros avançam diretamente para as oitavas de final, e os times entre o nono e o vigésimo quarto colocados se enfrentarão em um play-off para buscar o mesmo objetivo.

Sem relaxamento para o PSG

O sorteio não foi gentil com o atual campeão PSG, que enfrentará um caminho cheio de obstáculos ao longo dessas oito rodadas.

No ano passado, os parisienses evitaram uma eliminação precoce só na última rodada e, nesta temporada, enfrentarão jogos difíceis fora de casa contra o Barcelona, o Bayer Leverkusen, o campeão português Sporting e o Athletic Bilbao.





O Parque dos Príncipes também receberá visitantes de renome: Bayern de Munique, Newcastle, Atalanta e Tottenham, sendo estes dois últimos os mais recentes vencedores da Liga Europa.

Nenhum dos times teoricamente acessíveis, dos potes 3 e 4, caiu no caminho da equipe comandada pelo técnico Luis Enrique.





"Não teremos um jogo fácil", afirmou o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi. "Mas é a Liga dos Campeões, a melhor competição de clubes do mundo. É normal ter jogos difíceis, e é isso que eu gosto", garantiu.

Sorte e azar para gigantes espanhóis





Os eternos rivais Real Madrid e Barcelona tiveram destinos diferentes, sendo o primeiro mais difícil.

Os 'merengues' terão de enfrentar dois gigantes ingleses: o Liverpool, a quem já enfrentaram na fase de grupos da temporada passada, e o Manchester City, a quem eliminaram no play-off de acesso às oitavas de final.





A isso se somam times tradicionais como Juventus e Benfica, dois clubes da Ligue 1 francesa (Olympique de Marselha e Monaco), além de duas partidas fora de casa: contra o grego Olympiacos e o distante Kairat Almaty, do Cazaquistão.





Para o Barça, o PSG, sob o comando do seu ex-técnico Luis Enrique, e o campeão mundial Chelsea serão os dois maiores obstáculos. Os outros adversários (Eintracht, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague e Newcastle) parecem mais acessíveis.





"Não existem times fáceis. O que temos que fazer é trabalhar com humildade para ganhar a Liga dos Campeões", disse o vice-presidente do Barça, Rafael Yuste, conforme citado no site do clube catalão.

O Atlético de Madrid terá que visitar dois gigantes ingleses (Liverpool e Arsenal) nesta fase de grupos, enquanto o Athletic Bilbao jogará em casa contra seus adversários mais fortes (PSG e Arsenal), assim como ocorrerá com o Villarreal, que vai enfrentar Manchester City e Juventus.





De Bruyne voltará ao Etihad

Entre as partidas definidas por este sorteio automatizado, algumas se destacam por terem um significado especial.





O Napoli, por exemplo, terá que visitar o Manchester City, o que marcará o retorno do craque belga Kevin De Bruyne ao Etihad, o estádio onde alcançou seu maior sucesso, para visitar o clube que deixou em junho após dez temporadas.





O sorteio também produziu um confronto curioso entre o Kairat Almaty, do Cazaquistão, e o Pafos, do Chipre, dois dos estreantes considerados azarões do torneio após a surpreendente classificação esta semana.





Entre os grandes times, o Real Madrid será o único que terá que se deslocar até o Cazaquistão para visitar o Kairat Almaty, uma longa viagem de 6.500 quilômetros.

Novo horário para a final





A final da competição acontecerá na Puskas Arena, em Budapeste, no dia 30 de maio de 2026, e a principal mudança será o horário, que passará das 21h, no horário local (16h de Brasília) para as 18h (13h de Brasília).





O objetivo, segundo a entidade que rege o futebol europeu, é "melhorar a experiência no dia do jogo e beneficiar torcedores, times e cidades-sede".





A meta também é oferecer "melhor acesso ao transporte público, especialmente após a partida, e um retorno mais seguro do estádio" para os torcedores.





