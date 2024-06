Técnico aponta organização e entrega para tornar Londrina EC ‘imbatível’

O empate no fim de semana em 1 a 1 do Londrina com o Botafogo-PB, no estádio do Café , não refletiu o que foi o desempenho das equipes dentro de campo. Apesar do placar ser de igualdade, o LEC foi superior ao time nordestino, que está entre as melhores campanhas da Série C.





Mesmo saindo atrás no marcador, o Tubarão conseguiu fazer o gol com Daniel Amorim e pressionou pela vitória, que não veio. “A maior parte da partida fomos superiores e merecíamos a vitória”, definiu o técnico Claudinei Oliveira.

A visão do treinador foi reforçada pela própria torcida, que compareceu em maior número em relação aos últimos jogos, mas ainda de forma tímida. Foram pouco mais de 2.300 pessoas presentes.





“O reconhecimento do torcedor diz isso. Ele apoiou desde o início. Infelizmente, na primeira chegada da equipe deles, levamos um gol de bola parada e depois, uns 10, 15 minutos, ficamos desorganizados, mas depois voltamos a nos organizar”, pontuou.



A organização, inclusive, foi apontada pelo comandante alviceleste como um dos trunfos para seguir na competição.





“O que fizemos de melhor foi a entrega. Corremos o tempo todo, em algum momento a equipe desorganizou, mas se a nossa equipe for organizada, com o tanto que estão lutando, dificilmente seremos batidos”, projetou. “Lógico que queríamos a vitória. Vamos ver o que fizemos de bom, corrigir os erros e valorizar a entrega dos atletas, que foi maravilhosa”, frisou.



O Londrina segue mais uma rodada no G8 do campeonato, agora com 16 pontos. O Botafogo-PB, invicto, soma 21 pontos. O LEC terá a semana cheia de preparação para o próximo confronto, que mais uma vez será em casa e com um adversário direto.





Na próxima segunda-feira (1º), o Tubarão receberá o Tombense, às 20h. O time, que venceu o Floresta por 3 a 0, está na briga pela classificação e hoje tem 14 pontos.





