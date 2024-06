Londrina EC domina boa parte da partida e consegue empate contra o Botafogo

O Londrina dominou grande parte do jogo, mas não conseguiu sair com a vitória contra o Botafogo-PB na noite deste sábado (22) no estádio do Café.





O time nordestino é um dos únicos invictos na Série C. O Belo abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Reniê, e Daniel Amorim fez para a equipe da casa, aos 40 da segunda etapa.



O Tubarão começou a partida pressionando o rival. A primeira chance de gol foi do volante Tauã, que finalizou e Dalton desviou para escanteio. Na sequência, o lateral Maurício chutou no ângulo, mas o goleiro do Botafogo evitou o gol do Tubarão com uma grande defesa, no segundo minuto de jogo.





Aos 10 minutos, após cruzamento de Thiago Ennes, Daniel Amorim cabeceou para fora. Quatro minutos depois, Rayan completou novo cruzamento, desta vez de Rafael Longuine, mas o gol foi anulado por impedimento, para frustração da torcida no Café.

Na primeira chegada do Botafogo, Joãozinho recebeu na área, tentou o chute, mas foi bloqueado por Kady. Warley Júnior bateu o escanteio e o zagueiro Reniê abriu o placar aos 21 minutos.





O Londrina seguiu insistindo nos cruzamentos. Aos 24, após Mauricio colocar a bola na área, o atacante Daniel Amorim ganhou da zaga pelo alto, mas cabeceou para fora. Em seguida, Calyson cruzou e, na sobra, Rafael Longuine chutou no canto, para defesa de Dalton.





O Tubarão dominava as ações e acumulava chances de sair na frente. O time visitante, no entanto, respondeu com Edmundo, que pegou uma sobra de bola e finalizou por cima, aos 29. Dois minutos depois, Longuine cobrou escanteio e no rebote Calyson tentou uma meia-bicicleta, defendida por Dalton.





