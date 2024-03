Técnico do Londrina EC rechaça terra arrasada após goleada e eliminação no Paranaense

A última imagem do Londrina no Campeonato Paranaense foi a pior possível. A goleada de 6 a 0 sofrida para o Athletico eliminou o time do Estadual, jogou um balde de água fria no entusiasmo do torcedor e colocou em dúvida a qualidade do elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.







Apesar da forma como o time se despediu do Paranaense, o técnico Emerson Ávila rechaçou a ideia de terra arrasada e afirmou que o clube tem uma boa base para jogar o Brasileiro e que fará contratações pontuais em busca do acesso para a Série B, o principal objetivo da temporada alviceleste.



"A nossa campanha de certa forma foi boa, mas com um desfecho muito ruim. Mas foi boa por tudo o que o clube passou nestes últimos meses", frisou o comandante alviceleste. "A avaliação é positiva sobre vários aspectos, sobretudo pela capacidade de superação do elenco em muitos momentos delicados."





Com 40 dias até o começo da Série C, Ávila ressaltou a importância de se realizar um bom planejamento até o início do Brasileiro e afirmou que é preciso critério e equilíbrio na busca por reforços.

"Temos que ter cabeça fria agora, equilíbrio e pensar de forma objetiva e criteriosa. Vamos ao mercado de forma bem pontual e valorizando todos os atletas que participaram desta primeira parte da temporada", apontou.





O treinador alviceleste lembrou também da juventude do elenco do LEC no Paranaense e afirmou que em alguns momentos a falta de maturidade pesou em jogos decisivos. No entanto, Ávila ressaltou o crescimento e o desenvolvimento de muitos garotos ao longo do Estadual.





"Jogamos a competição com um time muito jovem. Certamente, se formos ver a média de idade dos clubes, o Londrina está entre as equipes mais jovens. Mas foi muito importante porque muitos meninos se desenvolveram demais e foi uma grata surpresa para todos nós o que eles nos mostraram e colocaram em prática em campo", apontou.





