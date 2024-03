ExpoLondrina2024 anuncia mais duas duplas e show beneficente

Neste domingo (24), a SRP (Sociedade Rural do Paraná) anunciou nas redes sociais mais dois shows para a ExpoLondrina 2024. As duas novidades são as dupla Cesinha e Matheus, e Neto e Guilherme.





A dupla Neto e Guilherme dividirá com Ana Castela no dia 14 de abril. Já a dupla Cesinha e Matheus, que já se apresentou na festa de Barretos em 2023, vai dividir o palco com Luan Santana no dia 7 de abril.





Além das duas duplas, foram anunciados mais dois shows solidários para o dia 10 de abril, nos quais Mariana e Matheus se apresentam junto com a cantora Kau.

Os ingressos para os shows podem ser adquiridos através do site www.expolondrina.com.br . Já entrada para os shows beneficentes vai ser feita com a entrega de um quilo de alimento não perecível.