Na ExpoLondrina, Instituto de Desenvolvimento Rural lança aplicativos sobre geada, cítricos e certificação orgânica

O IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), com sede em Londrina, lançou três ferramentas digitais voltadas à produção rural, durante a ExpoLondrina. Os aplicativos foram apresentados em uma palestra no pavilhão Smart Agro.





Responsável pelo Geada Paraná, o agrometeorologista do IDR, Pablo Nitsche, informou que esse aplicativo tem como objetivo quantificar o risco de ocorrência do fenômeno para todas as regiões do estado.

"Nós utilizamos uma base histórica de mais de 45 anos de registros de temperatura mínima do ar. Esse registro me dá um indicativo da ocorrência da geada. Em um período de 10 dias ao longo de cada ano, medimos qual é o risco de ocorrência da geada em três níveis. Uma geada forte, moderada ou fraca", explicou o pesquisador.





Com base nos dados compilados pelo IDR e disponibilizados no aplicativo, o produtor rural pode planejar quais medidas tomar em cada tipo de geada, caso ocorra. "A agricultura é uma atividade de risco. Se você conhece o risco onde uma determinada cultura é sensível ao fenômeno, isso serve para planejamento agrícola", diz Nitsche.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: