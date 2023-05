ExpoLondrina 2023: Resultados ficam abaixo da edição anterior

Em 11 dias de evento, a 61ª ExpoLondrina, realizada entre os dias 6 e 16 de abril, atraiu um público de 475.607 visitantes e movimentou R$ 1,258 bilhão. Os resultados foram considerados positivos pelos organizadores da feira, embora tenham ficado abaixo dos números registrados na edição de 2022, quando 561.562 pessoas passaram pelo Parque Governador Ney Braga e a movimentação financeira ficou em R$ 1,864 bilhão. Nesta edição, houve redução de 15% no público e de 32% no desempenho financeiro.





O balanço da 61ª ExpoLondrina foi apresentado nesta quarta-feira (10), pela diretoria da SRP (Sociedade Rural do Paraná), em coletiva de imprensa. Segundo o presidente da entidade, Marcelo Janene El-Kadre, a transição de governo, a queda nos preços das commodities e a falta de definição da política agrícola são alguns dos fatores que explicam a queda nos números contabilizados neste ano. “Dentro da realidade, hoje, do país, nossa inconsistência até agora de uma política agrícola, eu tenho certeza absoluta de que nós alcançamos nosso objetivo com primor”, avaliou o presidente, que considerou o volume financeiro “satisfatório”. “O produtor rural, hoje, não tem a segurança do que vai acontecer. Nós precisamos de uma política agrícola mais definida. As commodities caíram muito de preço, então isso gera uma insegurança.”

Neste ano, a agenda de leilões retornou à programação da feira. Foram cinco eventos presenciais e três virtuais, com o arremate de dois mil animais e faturamento superior a R$ 12 milhões, com liquidez próxima de 100% em todos eles.





O Paraná, hoje, é a quarta economia do país e essa colocação se deve, em boa parte, ao agronegócio. Um dos papeis da ExpoLondrina é trabalhar pelo aprimoramento da produção agrícola e pecuária do Estado e, para isso, o evento serve como vitrine do que há de mais atual na área de tecnologia. O diretor comercial da SRP, Nivaldo Benvenho, destacou a participação de mais de 29 mil produtores rurais, que estiveram na feira em busca de conhecimento e soluções para os gargalos do setor.





