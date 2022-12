Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







PAULO SALVI - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

PEDRO ALVES DE SOUZA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO DE CARVALHO - 59 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 08/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTRO

Situação:

HELENA DE SOUZA LIMA - 61 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 08/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 08/12/2022 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





JOAO DE JESUS BINO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 09/12/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





JOAO RAFAEL BORGES - 37 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIZ LOBO - 85 anos - JAQUAPITA/PR

Falecimento em: 08/12/2022

Data e Horário do Velório: 09/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/12/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO