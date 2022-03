O churrasco é uma das paixões dos brasileiros, além de uma ótima opção para se reunir com amigos e família. Mas, com o aumento expressivo que vem ocorrendo no valor das carnes, é preciso fazer algumas adaptações para manter a programação. Pensando nisso, o empresário e economista Nilson Pinto, churrasqueiro com mais de 40 anos de experiência, listou cinco cortes bovinos para economizar no churrasco. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE



Ponta de peito

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade



Apesar da textura mais firme, a ponta de peito é um ótimo corte para churrasco. Ela fica na parte dianteira do boi. Para garantir uma maciez, grelhe por várias horas na parte superior da grelha. Uma boa opção é embalar no papel celofane, que simula um processo de cozimento em panela de pressão, por cerca de duas horas e Continua depois da publicidade longe do fogo, garantindo, assim, sabor e maciez. Caso a carne ainda não esteja dourada quando for desembalada do celofane, retire o papel e a coloque de volta ao fogo só para finalizar.



Miolo de acém



O miolo de acém é outro corte muito saboroso, suculento e com boa quantidade de gordura. É uma carne de cocção rápida, ou seja, o ideal é manter em fogo alto até atingir o ponto desejado. Uma curiosidade é que o corte denver steak , que tem ganhado grande popularidade, é parte do miolo de acém.

Ele tem grande marmoreio e suculência, sendo a “parte nobre”.



Maminha



Localizada na parte inferior da alcatra, a maminha tem uma capa de gordura fina e macia, por isso, o ideal é ser preservada no preparo. Uma sugestão é selar a peça inteira, diretamente na grelha, sob calor intenso, ou cortar em steaks e fazer no espeto, como é feito com a picanha.



Paleta



O corte de paleta também agrada os amantes de carne. O shoulder steak é proveniente dessa parte. Para seu preparo, o ideal é usar fogo forte, a cocção da carne é rápida na grelha. O corte tem uma membrana no meio, e muitos churrasqueiros recomendam tirá-la, mas ela fica mole e imperceptível na textura após ir ao fogo.



Cupim