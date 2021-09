Dia Nacional da Cachaça: saiba como degustar a tradicional bebida brasileira

Comemorado em 13 de setembro, o Dia Nacional da Cachaça é uma data para celebrar essa bebida genuinamente brasileira que a cada dia conquista novos paladares e novos mercados.





Motivos para festejar não faltam. A cachaça é o terceiro destilado mais consumido no mundo, ficando atrás apenas do coreano soju e da vodka. A produção nacional da bebida congrega 30 mil produtores, sendo 98% deles responsáveis por pequenos e médios negócios. A cadeia produtiva movimenta R$ 7,5 bilhões por ano. Considerada um produto craft - ou artesanal -, consolida-se como tendência no consumo de bebidas, assim como ocorre com as cervejas artesanais.





A tradição aliada ao empreendedorismo vem impulsionando a cachaça ao status de produto gourmet. A profissão “sommelier de cachaça”, inclusive, passará a ser reconhecida como ocupação oficial no Brasil em 2022.





Bebida gourmet e exclusiva





Continua depois da publicidade

Em Londrina, a Cachaça Araz inspirou-se em um antigo costume para desenvolver duas linhas de cachaças exclusivas. A primeira que chegou ao mercado foi a de cachaças curtidas, com os sabores canela, cravo e canela, cravo, limão, hortelã, gengibre, maçã e gengibre, anis e a edição especial de quentão. A outra linha são bebidas envelhecidas em madeiras, como carvalho americano, jequitibá rosa e blend de carvalho americano e amburana.





A engenheira agrônoma Juliana Galende e o administrador de empresas Fábio Santos são os nomes por trás das cachaças Araz. Eles garantem que consumir a bebida envolve uma experiência completa e dão dicas de como degustar o produto.





- A cachaça deve ser bebida em copos transparentes, de preferência taças ISO, que “prendem” o sabor

da bebida.





- Atenção aos aromas: como todas as bebidas complexas, a cachaça pode apresentar diferentes aromas

decorrentes do tipo de cana, do solo, do clima, das técnicas de destilação e o tipo de envelhecimento.





- Já teve a sensação que a cachaça “queimou” no estômago? Isso é provocado pelo grau de acidez da

bebida, e não pelo teor alcoólico, que fica em torno de 40% e se compara a uísque, vodka ou gim.





- Não é mito! A cachaça abre mesmo o apetite, assim como outras bebidas alcoólicas, pois avisa o

cérebro que em breve será hora de comer. A cachaça abre as papilas gustativas e prepara para as refeições.





- Cachaças envelhecidas em madeiras neutras, como amendoim, jequitibá e ipê, são mais suaves e de

coloração natural.





- Já as cachaças envelhecidas em madeiras não neutras, como carvalho, amburana e canela sassafrás,

possuem sabor, cor e aroma mais característicos.





Cachaça com história

A ideia de empreender a primeira marca própria de cachaça de Londrina surgiu com a engenheira agrônoma Juliana Galende durante o curso de Agronomia da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Com amigos do curso, ela desenvolveu receitas inspiradas nas tradicionais cachaças curtidas consumidas na zona rural.





O sucesso levou Juliana a perceber que tinha um bom negócio em potencial. Em 2019, ela decidiu reposicionar a marca, adotou o nome Araz, inspirado nas araras, e escolheu alguns pássaros brasileiros como símbolos. No ano seguinte, ela sentiu a necessidade de profissionalizar a cachaçaria e, em plena pandemia, se associou ao administrador de empresas Fábio Santos, que estruturou o plano de negócios para aumentar a produção, ganhar mercado e expandir a experiência de consumir as cachaças Araz a um público maior. Ao mesmo tempo, Fábio apoiou o processo de registro da marca, da regularização da empresa e da obtenção da licença no Ministério de Agricultura (MAPA).





Hoje, a estrutura da Cachaça Araz é composta por uma micro indústria e uma loja exclusiva da marca que comercializa cachaças e petiscos, além de um e-commerce. Na loja, é possível comprar aperitivos para harmonizar com as bebidas e produtos exclusivos, como as trufas de cachaça desenvolvidas em parceria com a chocolatier Isabela Yenes.





O plano de crescimento da marca inclui não apenas aumentar as vendas, mas expandir as lojas para que a experiência de comprar as cachaças em um local especialmente preparado alcance mais gente. Eles investem, também, em capacitações e treinamentos junto à Apex para internacionalizar a Araz.





Muito além da caipirinha





Na loja da Cachaça Araz, é possível realizar workshops de drinks à base da bebida. Confira uma receita exclusiva:





Ingredientes:





Continua depois da publicidade

- 50mL Cachaça Araz Anis

- 100mL de suco de abacaxi

- 15mL de xarope de açúcar

- gelo a gosto





Modo de fazer: Cortar 2 fatias de abacaxi pérola, bater com +- 100 mL de água, coar (opcional). Misturar na coqueteleira as duas doses do suco de abacaxi, 1 dose de anis e um fio (ou mais) de xarope de açúcar.





O xarope pode ser trocado por açúcar.