Carré suíno com maçã, mostarda, mel e vinho

1 - Remova o excesso de gordura da carne e limpe bem os ossos. Faça alguns cortes transversais na superfície, sem perfurar. Coloque os cravos nos cortes. Tempere com sal, pimenta e alho.

2 - Misture a mostarda com o vinho e o mel. Dilua bem. Junte a água e regue a carne com a metade desta mistura e com azeite.

3 - Corte as cebolas em metades e acomode na forma com a carne. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 40 minutos, regando de vez em quando com a restante da mistura.

4 - Descaroce as maçãs e coloque um pau de canela dentro delas. Faça um corte à volta delas.

5 - Corte o tomate.

6 - Acomode as maçãs e os tomates em volta da carne e deixe por mais 15 minutos ou até dourar.

Dica

Decore o prato com as maçãs e os tomates. Us o caldo que formou na assadeira para regar a carne. Sirva com purê.

