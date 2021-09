Dicas para que o consumo de leite seja ainda mais saudável

Barato, de fácil acesso, versátil e com alto valor nutricional. Essas são apenas algumas das qualidades que, há milhares de anos, fazem do leite um dos alimentos mais consumidos pela humanidade. Rico em proteínas e sais minerais, como o cálcio e o fósforo, a bebida está entre as mais recomendadas por profissionais de saúde para integrar um cardápio diário mais saudável.

A nutricionista Amanda Cristina Motter, especialista em nutrição clínica e terapia nutricional, foi convidada pela Marajoara Laticínios para dar algumas dicas sobre o consumo de leite.





Rico em proteínas

As proteínas, elemento do qual o leite é mais rico, são determinantes para a criação e estruturação das células humanas, fazendo parte de quase todos os processos vitais do corpo. São também componentes básicos das fibras musculares, dos cabelos, ossos, dentes e pele.

“O leite é uma proteína de origem animal e pode ser consumida em pequenas refeições, como café da manhã e lanche da tarde”, explica a nutricionista Amanda Cristina, ao informar que o consumo diário médio de proteína recomendado para uma pessoa adulta é de 0,8 grama por kg de peso corporal. A especialista também diz que o leite e seus derivados podem e devem entrar nesse cálculo diário.





Bom em qualquer época do ano

O consumo de leite é mais recomendável no inverno ou no verão? De acordo com a nutricionista Amanda Cristina Motter, considerando apenas os períodos de calor ou frio, não há recomendação para se restringir o consumo do leite.

Porém, ela esclarece que a restrição para o consumo de leite, se houver, deve ser avaliada de forma individualizada com a orientação de um profissional nutricionista. “Duas porções (2 copos de 200 ml) de leite ou de seus derivados já são consideradas saudáveis. Esse consumo deve ocorrer, de preferência, nas refeições mais rápidas, como os lanches, ou adicionado às preparações culinárias caseiras”, orienta a nutricionista.





A lactose não é mais problema

Entre as restrições mais comuns que podem haver em relação ao leite está a intolerância à lactose. Porém, o leite está entre os alimentos que mais evoluíram com o passar do tempo. Já há algumas décadas, modernas técnicas industriais deram origem ao leite zero lactose, que facilita a digestão desse tipo de açúcar exclusivo ao leite.

"As linhas de produtos zero lactose são hoje uma ótima solução para o desconforto gastrointestinal apresentado por algumas pessoas, pois o processo de produção dos leites sem lactose consegue quebrar as moléculas desse açúcar, deixando sua digestão bem mais fácil”, explica a nutricionista.





Um alimento versátil

Além de baixo custo, se comparado a outras fontes de proteína como a carne e a soja, o leite está entre os alimentos mais versáteis que existem. Mas se você é daqueles que não gosta de consumir a bebida de forma pura, a dica de Amanda é o uso do alimento ou de seus derivados no preparo de receitas.

“Combinado com cereais, de preferência integrais, ou com frutas, de preferência as da estação, o leite pode compor uma alimentação de alto valor nutritivo e custo bem razoável. Além do mais, são inúmeros os preparos de receitas que podem ser feitos com o leite e seus derivados”, completa a nutricionista.

A nutricionista sugere duas deliciosas receitas (uma sobremesa e outra salgada) para mostrar o quão versátil é o leite.





Sorvete caseiro de frutas

Ingredientes:





- 2 latas de Leite Condensado Marajoara

- 600ml de creme de leite fresco bem gelado.

- 2 colheres de chá de essência de baunilha



Modo de Preparo da Base:





- Bata o leite condensado no liquidificador por 3 minutos. O leite condensado vai mudar a textura e não vai mais escorrer.





- Desligue o liquidificador, transfira para uma tigela e reserve.





- Em uma batedeira, coloque o creme de leite fresco bem gelado e bata bem até ficar em ponto de chantilly.





- Desligue a batedeira, transfira o creme para a tigela com o leite condensado batido, adicione a essência de baunilha, misture delicadamente e despeje num pote com tampa ou em taças.





- Adicionado nesse momento pedaços de frutas a gosto.





- Leve ao freezer até endurecer (aproximadamente 3 horas).





- Retire do freezer e sirva em seguida.





Escondidinho de carne



Ingredientes:





- 500g de patinho em cubos

- 1 cebola

- 4 dentes de alho

- 500g de mandioca

- 1 caixa de creme de leite Marajoara

- 1 colher de sopa de manteiga

- Sal e Ervas naturais a gosto



Modo de preparo:





- Cozinhe na pressão o patinho com a cebola cortada em rodelas, e 2 dentes de alho amassados. Tempere com sal e ervas naturais a gosto.





- Deixe na pressão por aproximadamente 30min.





- Quando a carne estiver sem caldo e bem cozida, desfie na própria panela e reserve.





- Cozinhe a mandioca, tempere com sal, os 2 dentes de alho amassados e a manteiga.





- Deixe na pressão por aproximadamente 20min.





- Após cozida, bata a mandioca com um pouco da água do cozimento em multiprocessador.





- Coloque em uma panela o purê de mandioca, acrescente o creme de leite e misture em fogo baixo até incorporar. Acerte o sal.





- Em um refratário, coloque um pouco do purê de mandioca, depois coloque toda a carne desfiada e cubra com o restante do purê. Por cima coloque queijo muçarela fatiado e/ou queijo ralado.





- Por fim, asse por aproximadamente 20 minutos, ou até o queijo dourar e sirva.