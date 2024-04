Consultora em nutrição ensina a preparar poke para amenizar os desconfortos da TPM

De acordo com a consultora em nutrição Thaís Graça, o poke pode ser um prato adequado para enfrentar o período da TPM (Tensão Pré-Menstrual) por conter ingredientes como a quinoa, carboidrato rico em serotonina, que contribui para aliviar os sintomas de irritabilidade.

"Outros ingredientes que compõem o poke havaiano ajudam em muito as mulheres nesse período difícil, como salmão, castanhas e abacate, ricos em ômega 3, frutas como kiwi, que é fonte natural de melatonina, que ajuda a aliviar as cólicas e melhora o sono, além da castanha do Pará e verduras verdes, que contribuem para a regulação hormonal e bom funcionamento do intestino", explica.

Mix de folhas

1 - Lave e esterilize folhas de alface crespa, americana e roxa (corte em pequenos quadrados e reserve na geladeira).

Quinoa

2 - Cubra com água e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos, até secar toda água. Deixar descansar por 20 minutos e reserve na geladeira.

Toppings

Kiwi

3 - Lave, descasque e corte em fatias finas (reserve em geladeira).

Abacate

4 - Lave, descasque, corte em cubos e reserve em geladeira.

Edamame

5 - Ferva em água por 5 minutos. Escorra, esfrie e reserve na geladeira. Os 3 toppings vão ser colocados na lateral da tigela.

Crunches

Couve-manteiga

6 - Lave bem e seque com papel absorvente. Corte em fatias finas e frite em óleo vegetal até ficar crocante (crispy). Escorra e seque com papel absorvente. Reserve 50g para colocar na lateral do poke.

Proteína

7 - Limpe bem o salmão fresco. Corte em pequenos cubos e reserve na geladeira.

Castanha-do-Pará

8 - Corte em fatias generosas.

Finalização

9 - Finalize com cebolinhas frescas higienizadas e cortadas bem fininhas. Salpique gergelim torrado. Acrescente seis fatias de cebola raladas em mandolin.

Molho mostarda e mel

10 - Bater bem no liquidificador e use aproximadamente 60 ml no poke.

Como montar

11 - Em uma tigela pequena, coloque na parte inferior o mix de folhas e a quinoa. Nas laterais, os toppings (kiwi, abacate e edamame) e o crunches (couve-crispy), as nuts (castanha-do-pará) e a proteína (salmão). Finalize com as cebolinhas, o gergelim e o molho.

