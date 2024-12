Mitos de alimentação que embalaram 2024 e precisam ser deixados para trás

Comer 20 ovos por dia para perder peso rápido; tomar suco de babosa para controlar a glicemia; usar cúrcuma para desinflamar o corpo e parar de comer alimentos com glúten. De acordo com especialistas em saúde, criticar as trends de 2024 é fácil, difícil é elogiar.





Com efeito muito aquém do prometido ou que traz danos sérios ao organismo, essas foram algumas das muitas receitas e desafios que "mitaram" em 2024 e -como você vai descobrir- precisam ficar para trás quando o ano virar.





O nutricionista e professor Ney Felipe Fernandes diz que as redes sociais, ao mesmo tempo que deram voz a muita gente boa, acabaram também dando espaço para fake news também no campo nutritivo, com um grande reducionismo dos temas. "Há um excesso de informações. Eu vejo meus alunos nutricionistas confusos, imagine então o que se passa na cabeça de um leigo", alerta.





VERÃO





No Google Trends, que avalia as pesquisas no buscador ao longo do ano, a procura pela palavra "dieta" sofre picos significativos nos meses de novembro, dezembro e janeiro. O tópico "comidas e bebidas", por exemplo, há pesquisas surpreendentes junto ao termo "emagrecer".





Nos últimos 12 meses, a ferramenta aponta aumento repentino e "em ascensão" de: "caldo de ossos para emagrecer" (5º lugar e 4º lugar, quando adicionada a palavra "receita"); "chá de alho para emagrecer", "desafio do ovo para emagrecer" e "ovos de tênia para emagrecer" (sim, do verme).





Juliana Saldanha, nutricionista do Departamento de Cardiometabolismo da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), diz que a busca por soluções milagrosas afasta os pacientes de um resultado efetivo e duradouro. "As pessoas buscam dietas da moda extremamente restritivas para tentar ter um resultado mais rápido, só que isso, normalmente, não é sustentável a longo prazo", afirma Saldanha.





Se o paciente não ganhou todo esse peso em duas semanas, diz a nutri, dificilmente vai perder de forma saudável nesse prazo, que acaba voltando em pouco tempo.





DIETA DO OVO





Surgiu em 2023 fora do país, mas despontou mês passado no Brasil após a influencer Virgínia Fonseca declarar ter aderido à proposta para perder peso rápido. Consiste em comer 20 ovos cozidos diariamente durante dez dias e manter um consumo diário de no máximo 900 calorias.





A clara do ovo tem albumina, uma proteína considerada "um padrão ouro de perfil de aminoácidos", mas em demasia é prejudicial. O ideal é que entre como um substituto de outras proteínas animais nas refeições ao longo do dia ou pode ser um risco para quem tem lipidemias ou problemas de colesterol.





A endocrinologista Carolina Rocha Betônico, membro da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e da Sociedade Brasileira de Diabetes, afirma que é importante encarar com cautela dietas extremas e baseadas em alimentos únicos.





"Dietas restritivas que excluem grupos alimentares inteiros costumam apresentar resultados rápidos, mas a que custo? O corpo precisa de uma variedade de nutrientes que não estão presentes exclusivamente no ovo", avalia a médica.