Ano Novo: dicas para escolher o champanhe ideal para comemorar a virada

Para brindar com amigos ou familiares, o champanhe é uma presença certa no Réveillon. Com opções que variam conforme o nível de doçura, acidez e complexidade, a bebida oferece uma diversidade de sabores e características que podem ser combinadas com diferentes pratos da mesa de Ano Novo, e até com o próprio clima da festa. Pensando nisso, a nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, Tamiris Pitana, destaca os diferenciais de cada um deles para você se decidir com qual deseja brindar na virada.





Brut

O champanhe Brut é seco, com baixa doçura e uma acidez refrescante. É o mais popular e é ideal para quem deseja uma bebida elegante e fácil de ingerir. Combina perfeitamente com canapés, patês e aperitivos salgados, como queijo brie e castanhas, além de frutos do mar, por exemplo, camarões, ostras e sushi.





Demi-Sec

O Demi-Sec tem com um leve toque adocicado, mas tem uma boa acidez. É uma opção mais suave para festas descontraídas ou para drinques. Combina com sobremesas, como tortas de frutas, mousses de chocolate ou com pratos que tenham um toque doce, por exemplo, carne de porco com molho agridoce ou frango ao molho de laranja. Essa opção ainda harmoniza com queijos azuis e ou aqueles com maior teor de gordura, como camembert e roquefort.





Extra Brut

É mais seco do que o Brut e conta com um perfil mais intenso e ácido. Tem menos açúcar e oferta uma experiência pura da bebida, indicado para quem busca sofisticação nas celebrações. Perfeito para eventos refinados, harmoniza com pratos de sabor mais acentuado, como foie gras, caviar, carpaccio, peixe assado, frutos do mar grelhados e carnes brancas, além de aperitivos com queijos curados e gosto mais forte, como parmesão, pecorino e gruyère.





Rosé

O champanhe Rosé é conhecido por notas florais com um leve sabor de frutas vermelhas. Pode ser encontrado em versões seca ou mais doce, dependendo da produção. É indicado para ocasiões românticas e íntimas, e também é uma opção muito buscada para agradar mais paladares no Réveillon. Combina com pratos mais delicados e com um toque de doçura, como canapés de salmão, queijos cremosos, pratos de peixes gordos, por exemplo, salmão grelhado ou atum, e pratos à base de frango, como frango ao curry.





Sec

Esta versão é um pouco mais doce que o Extra Brut, mas não tão adocicado como o Demi-Sec. É indicado para almoços ou festas mais informais e acompanha bem com queijos leves, saladas, peixe assado ou massas com molho branco e legumes. Harmoniza bem com sobremesas, como tortas de maçã ou maçã caramelizada.





Sidra de maçã ou pêssego





Apesar de não ser champagne, a sidra é muito popular na virada de ano por ser uma bebida fermentada feita a partir da maçã, podendo variar entre seca e doce. Possui um sabor frutado, leve e refrescante, sendo uma alternativa mais acessível. Ideal para eventos mais casuais, o líquido combina bem com aperitivos leves, como queijos frescos, presunto, frango grelhado, tortas salgadas e pratos com vegetais.