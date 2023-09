Nove mitos sobre adoçantes

Muitos brasileiros buscam hábitos de vida mais saudáveis e se alimentar bem está entre os principais desafios. Motivadas por restrições alimentares ou mudança de estilo de vida, as pessoas têm eliminado ou diminuído o consumo de açúcar no dia a dia e os adoçantes podem ser uma escolha nessa nova fase.







Para que essa transição seja leve e livre falsas informações, o médico Marcio de Queiroz Elias, da Hypera Pharma, selecionou dúvidas de consultório frequentes, para desmistificar de vez o tema. Confira!

1 - Os adoçantes são prejudiciais à saúde? MITO!





Como qualquer outra substância que ingerimos na alimentação, adoçantes são seguros quando consumidos de maneira adequada.

2 - Adoçantes engordam? MITO!





Eles podem ser aliados no auxílio à perda de peso, já que contribuem com uma menor ingestão de calorias. O que faz você engordar é o estilo de vida que inclui alimentos inadequados, tanto em quantidade como em qualidade, associados à inatividade física. Muitas pessoas podem trocar açúcar por adoçantes para perder peso e podem ficar frustradas porque não fizeram parte de uma dieta equilibrada e atividade física. É importante a ajuda de um profissional para auxiliar na construção de um plano estruturado seguindo as restrições de cada indivíduo.

3 - Só pessoas com diabetes devem consumir adoçantes? MITO!





Os adoçantes podem ser consumidos por pessoas que estão mudando hábitos alimentares e por quem deseja cortar o açúcar sem abrir mão do sabor.

4 - Grávidas não podem consumir adoçantes. MITO!





É preciso cautela e sempre consultar um médico em relação ao uso e a substância a ser usada.

5 - Os adoçantes podem causar câncer? MITO!





Recentemente, um artigo publicado no Annals of Oncology da Oxford Academy, que tem como um dos autores Carlo La Vecchia, da Universidade de Milão (Itália), traz evidências epidemiológicas sobre a ausência de associação entre adoçantes de baixa caloria e risco de várias neoplasias comuns.

A revista científica Nutrients também publicou recentemente o primeiro consenso ibero-americano sobre adoçantes de baixa caloria, preparado por mais de 60 especialistas internacionais, que destacaram a segurança de adoçantes de baixa caloria amplamente revisados e aprovados que foram autorizados por agências reguladoras em todo o mundo, como a OMS (Organização Mundial de Saúde), autoridades dos Estados Unidos (FDA) e europeias (EFSA). É importante lembrar que é essencial seguir o limite aceitável determinado por estudos que garantam a segurança do consumo.





6 - Adoçantes causam dependência? MITO!

São exaustivamente estudados cientificamente há muitos anos, tendo sido publicado muitos estudos comprovando não serem desencadeadores de doenças ou até dependência.





7 - Adoçante causa doenças cardiovasculares? MITO!





Embora haj um volume de estudos examinando a associação entre o consumo de adoçantes de baixa caloria e doenças crônicas, as evidências permanecem inconsistentes, ou seja, ainda não há estudos comprovando o desencadeamento de doenças cardíacas por adoçantes.





8 - Todos os adoçantes são artificiais? MITO!





Podem ser de dois tipos: naturais ou sintéticos (artificiais). Artificiais são os produzidos a partir de reformulações em laboratório, e isso não significa que sejam ruins. Na verdade, o termo artificial se refere apenas ao processo pelo qual eles passam. No caso da sucralose, por exemplo, é obtida por meio de uma molécula do açúcar de cana modificada em laboratório.





Já os naturais são aqueles encontrados em plantas, assim como em frutas e vegetais. Os processos de produção costumam ser de extração da substância. A stévia, por exemplo, é obtida por meio da extração das moléculas de sabor doce das folhas da planta stevia reubadiana, que é mergulhada na água, como um chá. Já o eritritol, de origem natural, é produzido a partir da fermentação de plantas como milho não transgênico, junto com leveduras. O resultado é um adoçante de sabor doce similar ao açúcar, mas com menos calorias e mais natural que outros tipos de edulcorantes.





9 - Adoçantes podem ir ao fogo? EM PARTES!





Essa confusão acontece porque alguns adoçantes perdem características ao serem colocados no forno ou em panelas quentes. O aspartame, por exemplo, pode ir ao fogo, mas perderá o poder de adoçar. Por outro lado, tem boa dissolução em bebidas e líquidos quentes.





Além disso, outros tipos de adoçantes podem ser utilizados em variadas receitas que vão ao forno. O eritritol, por exemplo, de origem natural, é um deles. Ele adoça como o açúcar e, no caso de alguns produtos, 1 xícara de chá de eritritol corresponde a 1 xícara de chá de açúcar. É importante lembrar de fazer sempre um consumo consciente do adoçante, em doses equilibradas e consultar um profissional da saúde sempre que houver dúvidas.





Referência: Pesquisa Kantar