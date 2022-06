Alimentação sem lactose: entenda o que é e saiba quando procurar ajuda médica

Dores abdominais, espirros, coceira, prisão de ventre, diarréias, dores de cabeça e cansaço depois das refeições podem ser causados por algum tipo de intolerância alimentar. Essa condição pode acometer pessoas de qualquer idade e acontece porque não se digere corretamente certo nutriente, o que pode causar vários desconfortos tanto no aparelho digestivo quanto em várias partes do corpo. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Aproximadamente 35% da população brasileira com idade acima de 16 anos apresenta algum tipo de desconforto digestivo após o consumo de derivados do leite, de acordo com pesquisa do Datafolha divulgada pela A Tal da Castanha.

A pesquisa mostra ainda que entre aqueles que relataram algum tipo de desconforto gastrointestinal, 88,2%, nunca receberam um diagnóstico médico - a maioria homens com mais de 35 anos. Somente 4% dos entrevistados admitiram procurar ajuda médica e, entre esses, 1% foram diagnosticados com intolerância à lactose, o que corresponde a 1,5 milhão. As mulheres apresentam maior incidência essa condição e correspondem a 59% dos casos.



O que é a intolerância à lactose?





A intolerância à lactose ocorre pela deficiência ou ineficiência na síntese de uma enzima, a lactase, produzida no aparelho digestivo e é responsável pela digestão do açúcar do leite. É como uma "tesourinha" que o corpo humano produz para "cortar" a lactose em glicose e galactose. Algumas pessoas não conseguem produzir a lactase naturalmente, o que acarreta a intolerância. Pode desencadear dor e inchaço abdominal, diarreia, gases, azia, náusea e dor de cabeça.

Se desconfiar, a indicação é procurar ajuda médica e retirar lácteos da dieta, como leite, iogurtes, queijos, margarinas e receitas com a presença de leite animal na composição.

Atualmente, já é possível fazer substituições de produtos de origem animal por vegetal facilmente.



Leite de castanhas