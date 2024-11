14 restaurantes brasileiros estão entre os mil melhores do mundo no La Liste

Numa semana repleta de prêmios gastronômicos, o La Liste anunciou sua lista dos mil melhores restaurantes do mundo.





O ranking francês compila milhares de publicações, avaliações online e críticas dos endereços -que recebem uma pontuação de zero a cem.





Catorze restaurantes brasileiros figuram entre os melhores -na edição passada, eram 12. A maioria fica localizada em São Paulo: A Casa do Porco, do chef Jeferson Rueda, é o mais bem colocado, com 97 pontos. Em seguida, vêm o Maní, da chef Helena Rizzo, com pontuação de 95,5, e o Evvai, do chef Luiz Filipe Souza, com 94,5 pontos.





Os outros paulistanos listados são D.O.M. (93), Fasano (91,5), Sushi Guen (78,5), Carlota (78), Jun Sakamoto (77,5), Shin Zushi (77), Les Présidents (76) e Tuju (76). Completam a lista os cariocas Oteque (92), Oro (88,5) e Lasai (83,5) -melhor restaurante brasileiro da América Latina segundo o 50 Best, em 7º lugar.