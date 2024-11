Cão Véio terá inauguração em Londrina com Henrique Fogaça e Badauí

Londrina recebe nesta terça-feira (26) um evento exclusivo de inauguração da nova unidade do Cão Véio, gastropub do chef Henrique Fogaça e o músico Fernando Badauí, do CPM22. A festa marca o início das operações da franquia sob o comando dos sócios locais Danielle e Elvis Filgueiras.





Localizado na rua Montevideu, 347, no Guanabara, o Cão Véio Londrina conta com três ambientes: dois internos e uma área externa ao ar livre, totalizando capacidade para até 70 pessoas sentadas e 200 em eventos. O evento de inauguração será restrito a maiores de 18 anos e será das 19h às 23h, com open bar e open food, com uma seleção especial de bebidas e pratos típicos da casa.

Entre os destaques da noite estarão as presenças do chef Henrique Fogaça e de Fernando Badauí, que participarão do evento de apresentação. Os convidados vão receber um kit exclusivo, que inclui camiseta personalizada e mais brindes especiais.





A decoração, pensada para o público londrinense, reflete a identidade descontraída e única do gastropub, com mesas de bilhar, pinball e música ao vivo, que proporcionam um ambiente acolhedor e divertido.

Os ingressos para o evento são limitados e estão à venda.





@caoveiolondrina

Rua Montevideu, 347 - Guanabara - Londrina

Horário de funcionamento: De segunda a quinta-feira das 17h30 às 23h30 | Sexta e sábado das 18h00 às 00h00.