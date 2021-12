Aprenda três formas diferentes de preparar bacalhau

O Natal está próximo e com ele as expectativas de quais pratos preparar para a ceia da meia-noite. O bacalhau é um dos queridinhos da data, está sempre presente na mesa dos brasileiros, e pode ser um prato delicioso para esse dia tão tradicional.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para dar água na boca, algumas receitas com toques especiais, inclusive temperos e acompanhamentos, proporcionam uma experiência saborosa e inesquecível para o dia 24 de dezembro. O chef Olivardo Saqui, proprietário da tradicional Quinta do Olivardo e da filial Tasca do Brooklin, traz diferentes receitas que têm o bacalhau como ingrediente principal.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Bacalhau Espiritual





Ingredientes

Continua depois da publicidade





400 gramas de bacalhau dessalgado

½ pacote de pão de forma sem casca

2 cebolas

5 dentes de alho

1 cenoura ralada

1 litro de leite

2 folhas de louro

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha

150 gramas de parmesão

Quanto Basta (QB) azeitona preta

QB tomate cereja

QB Azeite extra virgem

QB de noz moscada ralada

QB salsa

QB pimenta do reino





Modo de preparo





1. Coloque em uma panela, a manteiga e a farinha, deixe cozinhar e acrescente o leite aos poucos sempre mexendo. Reserve 200 ml de leite para hidratar o pão. Deixe cozinhar até espessar, tempere com sal e noz moscada. Reserve o molho branco.





2. Coloque para aquecer os 200 ml restantes do leite e em seguida em um recipiente deixe o pão no leite para hidratar.





3. Em outra panela coloque azeite, alho, cebola, cenoura somente a metade, bacalhau, louro e refogue bem. Acrescente o pão, misture bem, coloque o molho branco e salsa e pimenta, sal se necessário. Monte em refratário, cubra com o restante da cenoura, parmesão, decore com tomate cereja, azeitona. Leve para o forno a 180ºC até gratinar.





Rendimento para 4 pessoas.





Bacalhau Zé do Pipo





Ingredientes





1 ¼ de xícara de cebola laminada

2 colheres de azeite

Sal a gosto

Salsinha a gosto

Alho frito a gosto

8 postas de bacalhau pré-cozido, sem espinhos

¾ de xícara de farinha de trigo para empanar o bacalhau

2 ¼ de xícara de purê de batata pronto

2 colheres de maionese

Óleo para fritar

Azeitonas pretas para decorar





Modo de preparo





1. Refogar a cebola no azeite com sal, despejar numa travessa fazendo uma cama de cebola salsinha e alho frito.





2. Empanar o bacalhau na farinha de trigo e fritar, em seguida acomode o bacalhau sobre a cama já pronta. Passe a maionese sobre o bacalhau, em seguida cubra com purê. Decore com três tirinhas de pimentão. Leve para gratinar no forno. Finalize com salsinha picada e azeitonas pretas.





Rendimento para 4 pessoas





Bacalhau a Lagareiro





Ingredientes





800 gramas de posta de bacalhau cozida

400 gramas de batata bolinha cozida

200 gramas de cebola fatiada

30 gramas de cebola picada

80 ml de azeite

30 gramas de alho laminado

1 folha de louro

Pimentão para decorar

Sal à gosto

Salsinha picada à gosto

Páprica doce e picante à gosto

Azeitona preta para decorar





Modo de preparo





1. Tempere 30 gramas de cebola picada com uma pitada de sal, páprica, salsinha e um fio de azeite. Misture bem e reserve.





2. Dourar a batata bolinha em uma frigideira com azeite e sal. Reserve.





3. Refogar a cebola fatiada com sal, azeite e o louro. Reserve.





4. Fritar a posta na fritadeira. Colocar no prato depois de feito.





5. Colocar as batatas no prato abaixo da posta e amassá-las. Por cima das batatas, coloque a cebola com páprica, em seguida a cebola refogada.





6. Decore com pimentão, salsinha e azeitonas pretas.





7. Frite o alho no azeite e regue sobre a posta.





Rendimento para 2 pessoas.