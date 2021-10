Biscoito do Round 6: aprenda truques com bicarbonato na cozinha

A série Round 6 tem feito enorme sucesso no mundo todo e o biscoito exibido na trama sul-coreana desperta enorme interesse. A receita desse doce é muito simples: leva apenas açúcar e bicarbonato de sódio! O composto age como um fermento nas receitas, ideal para preparar cookies, bolos e cupcakes.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Marca da General Mills e referência em temperos de qualidade, a Kitano colaborou com truques para mostrar os outros poderes do bicarbonato de sódio na cozinha. Confira as dicas

Continua depois da publicidade





Faça o Biscoito do Round 6





Para fazer o doce consagrado na série da Netflix, você pode usar uma forma para criar figuras com o biscoito. Coloque duas colheres de açúcar em uma panela e aqueça até ela formar caldo. Depois acrescente 1 pitada de bicarbonato e continue misturando. Depois despeje em uma superfície e use uma forma enquanto a mistura ainda está quente. Espere esfriar antes de comer. É fácil, divertido e saboroso!

Continua depois da publicidade





Ótimo para higienizar





Uma dica para lavar bem as frutas, legumes e vegetais: coloque os alimentos por alguns minutos em uma solução com água e bicarbonato. O composto em pó ajuda a remover resíduos que só a água nem sempre consegue. Após a pausa, lave os alimentos em água corrente antes de consumir ou preparar a receita.





Deixa a omelete mais fofa





Você costuma preparar omelete, mas o prato nunca fica igual ao que comeu fora de casa. Sabe qual é o truque para ficar fofinha? Bicarbonato de sódio! Além de ser um fermento natural, o composto ajuda a deixar as receitas mais macias e delicadas. Coloque uma pitadinha de bicarbonato na hora de bater os ovos. A omelete vai ganhar volume com o mesmo sabor.





Ajuda a empanar o frango





Quer deixar o frango empanado e mais crocante? O bicarbonato de sódio tem mais essa função. Experimente misturar um pouco de bicarbonato na farinha e no sal, antes de colocar a manteiga e, posteriormente, a água, criando uma massa que será usada para empanar o frango.





Carne mais macia





O bicarbonato de sódio ajuda a deixar as fibras da carne mais macias. Para isso, a dica é colocar a carne para marinar com bicarbonato. Deixe descansar por mais de duas horas. Depois lave a carne com água corrente para retirar todo o salgado do bicarbonato e tempere com alho, limão ou outras ervas e especiarias de sua preferência.