Aprenda a fazer o Dalgona Candy, o biscoito da série 'Round 6'

Em uma concha antioxidante coloque o açucar e leve ao fogo. É muito importante não queimar açúcar. Mexa constantemente e controle o calor.

Assim que o bicarbonato de sódio for adicionado, a mistura começará a formar espuma imediatamente e poderá queimar rapidamente. Mantenha a concha alguns centímetros acima do fogo e mexa rápida e vigorosamente. Não o deixe estufar por muito tempo.

A mistura de dalgona quente está pronta. Use uma assadeira ou frigideira antiaderente como base. O segredo é deixar a mistura esfriar um pouco depois de despejá-la na superfície da base, cerca de 15 segundos.

Em seguida, pressione suavemente algumas vezes, antes de pressioná-la completamente para a espessura desejada.

Algumas pessoas borrifam açúcar ou bicarbonato de sódio, aplicam óleo ou usam papel manteiga para evitar que a mistura espumosa grude. Experimente e veja o que funciona melhor para você.

Se for fazer mais de um, deixe uma panela com água quente no fogão para enxaguar a concha e a espátula.

Utilize a forma que desejar e está pronto!