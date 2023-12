BK inaugura loja 100% digital na zona norte de Londrina

Em 28 de novembro foi inaugurado o primeiro restaurante 100% digital do Burger King em Londrina. A loja fica na avenida Saul Elkind, 3.149, no conjunto Vivi Xavier, zona norte da cidade.





Conforme a rede, a nova unidade segue o conceito arquitetônico mais moderno da rede de restaurantes. Chamado de Royal Pavillion, o modelo de loja reflete mais modernidade, pois foi pensada em um ambiente cada vez mais digital, seguindo tendências de preferência dos consumidores, garantindo maior comodidade. Com um único pavimento, a loja também oferece ambiente amplo para uma experiência mais agradável para toda a família.

O ambiente contará com atendimento 100% digital, por meio de totens de autoatendimento e drive-thru, aprimorando a experiência dos consumidores, com mais agilidade no atendimento. Com pedido e pagamento feito via totens, além do aplicativo e do delivery, o novo restaurante vai otimizar a experiência do consumidor, que terá mais tempo e comodidade para personalizar o seu pedido.





Os clientes também terão acesso a todas as vantagens disponíveis no programa de benefícios Clube BK. Programa de fidelidade pioneiro no setor de fast-food, o Clube BK já é o maior do segmento e reúne mais de 13 milhões de usuários.

Por meio dele, o consumidor pode ir acumulando pontos nas compras feitas pelos canais digitais, como app e totens, ou informando seu CPF nas lojas participantes. Cada R$1 comprado é convertido automaticamente em 1 ponto.





Para resgatar os prêmios, eles podem consultar as lojas participantes diretamente no aplicativo, escolher seu produto e gerar um QR Code, que deverá ser apresentado ao atendente ou nos totens de autoatendimento.







Esta é a 10ª loja do Burger King® em Londrina, que integrará a rede com mais de 1 mil unidades distribuídas por todo o Brasil. O funcionamento da loja será das 10h às 22h, todos os dias da semana.