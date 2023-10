Brasileira fatura Copa do Mundo de Tiramisù na Itália

A brasileira Patricia Guerra anunciou no domingo (8) que venceu a Copa do Mundo de Tiramisù, na Itália.





À Ansa, ela comemorou a grande vitória: "É a melhor sensação do mundo.

Essa doce viagem começou em 2022, com muito treino, dedicação. E essa vitória é algo que sempre desejei, sempre sonhei, mas nem nos sonhos e desejos imaginei que seria tão emocionante. É um dos melhores momentos da minha vida".





"O melhor tiramisù do mundo é do Brasil! Foi um misto de emoções muito grande, ainda estou emocionada, mas não poderia deixar de agradecer todo mundo que acompanhou essa trajetória até aqui! Esse é apenas o começo! Que felicidade!", comemorou, nas redes sociais.

Antes da competição, a corregedora do estado de São Paulo contou à Ansa que, depois de 20 anos de luta contra a corrupção, decidiu investir em seu hobby e entrar na faculdade de gastronomia.





Para se aprofundar no universo do doce, que conheceu justamente para entrar em competições de tiramisù - antes, sequer tinha provado café -, visitou restaurantes em São Paulo e outras partes do Brasil, conheceu receitas e refinou sua versão da sobremesa.





Neta de avó da Calábria, a brasileira relatou que a experiência mudou sua relação com a Itália e chegou a fazer aulas de italiano para se comunicar durante a competição.