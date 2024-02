Centro de Oficinas para Mulheres de Londrina promove curso grátis de produção de salgados

Uma capacitação para ensinar práticas de preparação de salgados será realizada pela SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro, na sede do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizada na Rua Valparaíso, 189, a partir das 13h. A iniciativa é uma parceria do COM com a Consultomaq - Consultoria e Máquina para Salgados e Doces.





O curso, que será voltado para mulheres com a partir de 18 anos, vai ofertar 15 vagas e as interessadas em participar devem entrar em contato pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056.

Publicidade

Publicidade





A atividade tem o objetivo de proporcionar uma forma de empreender para as participantes, como explica a ministrantes das aulas, Adriely Ferreira, que é integrante da equipe da Consultomaq e voluntária no COM.





"Durante a capacitação, deixaremos bem claro para as alunas que o propósito é que elas aprendam a empreender neste ramo de salgadeira, e queremos dar a elas uma oportunidade para que desenvolvam sua carreira”, destacou.

Publicidade





Nessas aulas, elas aprenderão a fazer salgados de diversos tipos como coxinhas de frango e de carne, bolinhas de queijo e rissoles de pizza. Ferreira frisou, ainda, que as atividades serão distribuídas entre os três dias de oficina.





No primeiro dia, as alunas irão aprender a preparar, armazenar e posteriormente congelar a carne. Em seguida, na segunda aula, o curso abordará a produção e modelagem da massa básica de salgados. “Por fim, fechando a oficina, no terceiro dia, as alunas vão aprender as formas de fritura dos salgados, e irão participar de uma confraternização experimentando os salgados produzidos por elas”, concluiu a instrutora.