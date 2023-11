Churrasco na air fryer: especialista dá dicas

A air fryer é um eletrodoméstico “coringa” na cozinha. Juntamente à busca da saúde, as pessoas também querem sabor.





Então, como tornar as carnes mais suculentas nesse tipo de fritadeira? Nilson Pinto, do ChurrascoVIP, dá diversas dicas. Confira!

Quais os melhores cortes bovinos com 'cara de churrasco' para preparar na air fryer?





Nilson Pinto: Recomendo maminha na manteiga, cupim e picanha. Como a fritadeira não vai óleo, o ideal é usar carnes com maior quantidade de gordura para que, ainda assim, ela fique suculenta.

E, dependendo do corte, a dica é regar com azeite.





E como preparar cada um deles de forma perfeita?

NS: Vamos a cada uma delas!





Cupim: colocá-lo inteiro pra dourar por uns 20 minutos, retirar, fatiar e colocar de volta na air fryer pra acertar o ponto.

Maminha: fatie a maminha em bifes e coloque na air fryer por alguns minutos (a depender do ponto que você prefere).





Então, é só acrescentar o sal na hora da virada, o que evita que a carne desidrate. Um pouco antes de chegar ao ponto desejado, acrescente a manteiga para derreter.

Picanha: fatie em bifes, coloque na air fryer sem nada e guarde aquela hemoglobina, sim, o “sangue” que vem no saquinho. Passe nos dois lados da carne, acrescente a hemoglobina e deixe selar. Retire a picanha da air fryer e acrescente o sal por último, lembrando que esse é o truque pra evitar que a carne perca aquela suculência.





Existe um tipo melhor de linguiça para fazer nesse aparelho? Se sim, qual? Por quê?

NP: Linguiça toscana e linguiça de pernil eu já provei e aprovei. O ideal é tomar cuidado com o tempo de cozimento e não esquecer de virar .





Tempo total da linguiça toscana: 30 minutos de cozimento e virar em 15 minutos.

Tempo total da linguiça de pernil: 20 minutos de cozimento e virar em 10 minutos.





Tem algum truque para assar a linguiça e mantê-la suculenta na air fryer? Se sim, qual é?





NP: Recomendo colocar legumes que possam soltar água e que também ajudam a manter a suculência como, por exemplo, cebolas ou tomates recheados.





E aqui vai uma dica de como preparar o tomate: corte o fundo e a tampa do tomate. O fundo pra deixar o tomate “em pé” e não rolar, então, tire a tampa para o recheio. Com uma colher, tire a polpa (onde vai a mistura de requeijão e gorgonzola), deixe por cerca de 20 minutos na air fryer e não se esqueça de retirar antes da linguiça, pois o cozimento do tomate é mais rápido.





O segredo é sempre adicionar um molho para grudar os temperos e dar suculência, como limão, shoyu, mostarda e azeite.





E alguma parte do frango é melhor para preparar na air fryer? Qual/is?





NP: Coxinha, asinha e tulipa costumam dar muito certo. O segredo é fazer um tempero com algo que os “grude”.





Eu costumo usar mostarda, inclusive, uma sugestão de receita é mostarda clara, mostarda escura, shoyu, curry e sal com cúrcuma. Fica suculento e não precisa deixar marinando.





E quais as dicas para ter o frango com cara de churrasco assando nesse eletrodoméstico?





NP: O segredo é sempre adicionar um molho para grudar os temperos e dar suculência, como limão, shoyo, mostarda e azeite.





Mas lembre-se de que para pegar tempero e sabor, algumas receitas são necessárias marinar por pelo menos uma hora.





Que outras proteínas comuns ao churrasco você recomenda fazer na air fryer?





NP: A panceta na air fryer dá certo e, inclusive, para pururucar. O segredo pra deixar crocante é salgar e deixar na geladeira por 12 horas.





Remova o excesso de sal com papel toalha, perfure o couro com a faca e coloque na air fryer por cerca de 50 minutos a 170 graus. Depois é só fatiar e voltar pra finalizar.





É comum explorar o abacaxi como sobremesa nos churrascos. É possível fazê-lo também na air fryer? Como você sugere que seja feito esse preparo?





NP: Sim, dá muito certo. A dica é polvilhar a fruta toda com uma mistura de açúcar e canela 15 minutos a 200 graus, para servir ainda quente com sorvete ou molho tarê.