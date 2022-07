Cinco cortes bovinos para você economizar no churrasco

Nilson Pinto, desenvolvedor do Churrasco Vip, exemplifica abaixo cinco cortes bovinos que ficam deliciosos e vão te ajudar a economizar no seu churrasco.

Sendo uma paixão do brasileiro, o churrasco é sempre uma opção. Mas, na atual situação e com o aumento expressivo no valor das carnes, é preciso fazer melhores escolhas para manter a programação.

Ponta de peito

Para garantir a maciez, grelhe por várias horas na parte superior da grelha. Uma boa opção é embalar no papel celofane, que simula um processo de cozimento em panela de pressão por cerca de duas horas e longe do fogo, garantindo, assim, sabor e maciez.

Miolo do acém

Maminha

Paleta

O corte tem uma membrana no meio e muitos recomendam tirar, porém não é necessário, pois com o fogo ela fica mole e imperceptível na textura.

Cupim

Também faz parte do dianteiro do boi. É uma carne com bastante gordura entremeada, o que garante um sabor único. Uma possibilidade é fazer cupim na churrasqueira em beefs bem fininhos e temperado com sal. Não é necessário manteiga, uma vez que a quantidade de gordura natural já garante bastante sabor e maciez.





Claro que esses são só os cortes bovinos, mas frango e linguiça também fazem sucesso com a galera, portanto, vale não os excluir. Com essas dicas, você garante um super churrasco sem onerar muito o bolso.