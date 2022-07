Compra do Makro pode colocar Muffato na 5ª posição no Brasil

Uma transação dada como certa no mercado deverá levar o Grupo Muffato da sexta para a quinta posição no ranking geral de varejo no Brasil. A rede paranaense, fundada em 1974, estaria negociando a compra de 24 lojas da rede Makro, além da sede, do centro de distribuição, localizado no município de Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, e mais 16 postos de combustível. Se concretizada, a negociação no valor de R$ 2 bilhões marcaria a entrada do Grupo Muffato na capital paulista e o início da concorrência com outros grandes grupos não só de atacarejo como também do setor supermercadista.

O Santander detém o mandato de venda do Makro, mas nenhum dos envolvidos confirma a compra ou a venda. O Muffato trata a negociação como “especulação de mercado”, embora analistas do setor deem como certa a transação que, segundo eles, deve ser concluída em agosto.

Segundo matéria recente veiculada pelo jornal Valor Econômico, os representantes do Makro avaliaram os ativos em cerca de R$ 3 bilhões, mas litígios judiciais e a identificação, pelo Grupo Muffato, de sobreposição de algumas lojas da rede com o Makro em São Paulo, teriam reduzido o valor para R$ 2 bilhões.





Pertencente ao grupo holandês SHV, a rede Makro instalou-se no Brasil há 50 anos e se a negociações com o Grupo Muffato for concretizada, representará a saída definitiva da empresa do país, que passaria a concentrar suas atividades em outros três países da América do Sul: Argentina, Colômbia e Venezuela. Parte de seus ativos, com 28 lojas, foi vendida ao Carrefour em 2020 por R$ 1,95 bilhão.





Para o Grupo Muffato, a negociação marcaria a entrada na cidade de São Paulo, com lojas na Lapa, Interlagos, Butantã e Vila Maria, essas duas últimas, consideradas excelentes pontos de venda. Atualmente, o grupo paranaense mantém 82 unidades no país, sendo 80% delas na Região Sul. O restante está instalado no interior paulista, com sete unidades da bandeira Max Atacadista e nove do Super Muffato. Em 2021, o grupo faturou R$ 10,5 bilhões, com alta de 17% sobre 2020, crescimento acima da média do setor.

Em 2021, as lojas do Makro tiveram um faturamento bruto de cerca de R$ 3 bilhões, segundo estimativas do mercado, mas a rede, que demorou a entrar no mercado de atacarejo, enfrentava dificuldades para driblar a concorrência, liderada pelas marcas Assaí e Atacadão.





Caso o Muffato venha a fechar a compra, imediatamente saltará da sexta para a quita colocação no ranking nacional e deixará para trás o grupo mineiro Supermercados BH, com 245 lojas na capital e interior de Minas Gerais, e entrará na disputa por posição com o Grupo Mateus, com 221 lojas em sete estados nordestinos. O ranking, publicado pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados), considera o faturamento das redes em 2021.