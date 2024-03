Como montar uma cesta de Páscoa? Confira ideias para presentear

A Páscoa está chegando, e uma ideia muito comum para presentear é uma cesta com delícias. Com o preço alto de muitos produtos, uma opção é montá-la em casa. Mas como? O Portal Bonde separou algumas dica preciosas para acertar em cheio e adoçar a vida de quem você ama. Confira:

O que não pode faltar ?



1 - Cesta de vime (do tamanho desejado) ou baú de MDF, EVA ou outro material. Podem ser encontradas em lojas de produtos para festas.

Com um pouco de tempo e criatividade, use essa base de itens indispensáveis para montar a cesta:

Como montar





Passe um pano umedecido com álcool na cesta por dentro e por fora para tirar as sujeiras.





Preencha o fundo com a palha ou recortes de papel e distribua as guloseimas - ocupe os espaços vazios com os menores.

Uma boa ideia é embrulhar bombons em papel laminado colorido. Além de ficar bonito, evita que o chocolate derreta e grude.





Use a criatividade e faça a composição com coelhos de pelúcia, cenouras e ovinhos decorados. Se o presente for para um adulto, aposte em garrafa de vinho e chocolates gourmet.



A decoração pode ser feita com as fitas e papéis coloridos. Pode-se finalizaar embrulhando a cesta com papel celofane e uma fita grossa de cetim - que ainda pode ser usada para enrolar a alça da cestinha.