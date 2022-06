Confira dicas para deixar os bolos sempre fofinhos!

Fazer um bolo macio, bem fofinho, pode ser desafiador. Mas há algumas dicas que podem ser observadas que podem facilitar que você atinja o resultado ideal.

Confira!

1 - De acordo com a Cozinha Globo, é imprescindível sempre pré-aquecer o forno: quando o bolo é colocado em um forno frio, dificulta o desenvolvimento da massa.





2 - Não misture muito a farinha de trigo, pois se ela for muito batida, o bolo fica pesado.





3 - Dê preferência para usar ingredientes na temperatura ambiente - a não ser que a receita peça ingredientes quentes ou gelados. Atenção para a dica: temperatura ambiente é em média 25 graus.

4 - Respeite a temperatura do forno indicada na receita, e lembre-se de só abri-lo quando sentir a casa com aquele cheirinho de bolo assado.





5 - Bater as claras em neve e adicionar depois de misturar os ingredientes deixa a massa muito mais leve. Atente-se que a incorporação deve ser feita bem delicadamente para preservar a aeração.



6 - Fique atento para a quantidade de lipídios da margarina: as com 80% ou mais deixam a massa mais macia.