Conheça os segredos do café do Brasil eleito melhor do mundo

Pela primeira vez na história, um produtor do Brasil, a São Mateus Agropecuária, venceu o título "Best of the Best" ("Melhor dos Melhores") no Prêmio Internacional Ernesto Illy, honraria que reconhece os princípios da agricultura regenerativa.





A fazenda pertence ao Grupo BMG, cujo CEO (Chief Executive Office, o Chefe Executivo de Ofício), Eduardo Dominicale, recebeu o troféu das mãos de Andrea Illy, presidente da illycaffè, promotora da premiação, em jantar de gala na Biblioteca Pública de Nova York, nos Estados Unidos, na noite de 17 de novembro.

O prêmio homenageia o filho do fundador da empresa italiana e simboliza mais de 30 anos de colaboração direta com os produtores de café, modelo iniciado no Brasil e levado a outros países fornecedores.





"O trabalho começou há 40 anos e caminhou para a procura por sustentabilidade. Foi um passo dado há muito tempo, levando em conta como prezar pelo ecossistema, o reuso da água e não impactar negativamente a terra", disse Dominicale em entrevista à Ansa, ao responder sobre qual seria o segredo do melhor café do mundo.

"Nossa fazenda foi uma das primeiras a adotar o sistema de gotejamento, pensando na própria irrigação com o cuidado com a água. Prezamos pela relação com o sistema em que a fazenda está inserida, com a fauna, a flora. É uma característica do DNA do grupo", destacou.





De acordo com Dominicale, a propriedade busca as práticas de ESG (governança ambiental, social e corporativa), e esses investimentos se refletem na qualidade do café. "E não medimos esforços para que isso se reflita também no bem-estar das pessoas, dos funcionários. Chegar à qualidade do café depende de um trabalho complexo iniciado há muito tempo", frisou.

O café da São Mateus ainda segue os princípios da agricultura regenerativa, bandeira da illycaffè e de Andrea Illy. Esse modelo de plantio sustentável promove a recuperação do solo e do meio ambiente ao redor para garantir sua viabilidade em longo prazo, diminuir as emissões de CO2 e melhorar a saúde do ecossistema local.





"Fomos o primeiro café mineiro certificado pela regenagri [entidade global com sede no Reino Unido] e o quarto no mundo.

Vamos seguir investindo nessas questões, nas práticas, sempre queremos evoluir", disse Dominicale.





Segundo o júri do Prêmio Ernesto Illy, o café da São Mateus é "redondo, saudável e encorpado, com sabores ricos e suaves de um equilíbrio de chocolate, caramelo, açúcar mascavo e amêndoas torradas", e ainda um brilho refinado, com um final persistente de doçura suave, gentil e harmoniosa".

Para o CEO do BMG, esse prêmio também é um reconhecimento à origem do produto, o Cerrado Mineiro, que, em outubro passado, ganhou o primeiro café no mundo com certificação de origem 100% proveniente da agricultura regenerativa, o Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro.





"Foi muito importante para a região do Cerrado Mineiro, exalta o trabalho feito ali. Exalta todo o estado de Minas Gerais", pontuou.





Situada em Varjão de Minas, a São Mateus Agropecuária já tinha sido finalista do prêmio em 2022 e colabora com a illycaffè desde 2008. "Ficamos ainda mais honrados com a parceria e o reconhecimento [da illy], nos fez entender o quanto estamos alinhados com o que buscam, exaltando o café de qualidade e a sustentabilidade", comentou Dominicale, que dedicou o prêmio ao fundador do BMG e da São Mateus, Flávio Pentagna Guimarães, que morreu em janeiro passado, aos 93 anos.





"A fazenda começou com o doutor Flávio, nosso principal acionista. O grupo tem vários negócios, mas ele sempre gostou da fazenda, queria ter qualidade no café. Ganhar quando ele partiu foi uma maneira de homenageá-lo, teve um sabor especial", concluiu.