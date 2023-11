Cuscuz paulista é eleita a pior comida do Brasil por guia americano

O cuscuz paulista, receita muito popular em estados do sudeste, foi considerado o pior prato feito no Brasil.



É o que diz uma pesquisa feita pelo site Taste Atlas, site americano conhecido por dar dicas de viagem para o público em língua inglesa.

Publicidade

Publicidade





O prato teve a pior nota, e recebeu um 3,1 do Taste Atlas, que o classificou como "bagunçado e estranho". Junto com ele, nos três piores, estão o arroz com pequi, prato típico de Goiás; e o tareco, biscoito bastante popular em Pernambuco.





Criado no século 19 e geralmente servido com o molde de uma forma redonda, com buraco central, o cuscuz paulista se difere do popularmente conhecido na região norte e nordeste do Brasil.

Publicidade





Os ingredientes citados para a receita são farinha de milho ou fubá, azeitonas, ovo cozido, frango desfiado (ou peixe enlatado), ervilhas e outros. No sudeste, o prato é feito para ser servido no jantar.





Completam o top 10: quibebe, maria-mole, sequilhos, salpicão de frango, salada de maionese, mocotó e biscoitos casadinhos.

Publicidade





Confira a lista e as notas completas:

Publicidade





Cuscuz paulista - nota 3,1

Arroz com Pequi - nota 3,1

Publicidade

Tareco - nota 3,2

Quibebe - nota 3,4

Publicidade

Maria-mole - nota 3,5

Sequilhos - nota 3,6

Publicidade

Salpicão de frango - nota 3,6

Salada de maionese - nota 3,6

Mocotó - nota 3,6

Biscoitos casadinhos - nota 3,6