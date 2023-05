Décima temporada do MasterChef Brasil estreia nesta terça-feira

A Band estreia nesta terça-feira (2), às 22h30, a 10ª temporada do MasterChef Brasil revivendo momentos icônicos e trazendo uma série de novidades, como a chegada de Rodrigo Oliveira, um dos maiores chefs do Brasil.

Já no início da edição, o maior talent show de gastronomia do país, apresentado por Ana Paula Padrão, volta às suas raízes com uma seletiva que reunirá 90 cozinheiros amadores em uma disputa eletrizante, assim como aconteceu em 2014 no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Acompanhados de familiares e amigos, os candidatos correm contra o tempo para finalizar as receitas na frente de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira.





Entre pratos incríveis, dignos de restaurantes, e outros nem tanto, os jurados vão passando pelos concorrentes e experimentando suas criações. O público vai ver de tudo: candidato que se autodenomina o “gnomo da gastronomia”, uma “barbie” com uma comida inteiramente rosa e até um marombeiro com uma receita para ficar em forma. Quem conseguir agradar o paladar do júri conquista uma colher para seguir para a próxima fase.

