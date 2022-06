Descubra quais alimentos são essenciais para fortalecer a imunidade

Com a chegada do inverno, a estação mais fria do ano, é importante garantir que o sistema imunológico esteja funcionando da melhor forma possível para influenciar diretamente na resposta do organismo diante dos agentes virais do ambiente. E uma das melhores formas de estimular o sistema de defesa do corpo é investir em uma alimentação equilibrada que inclua grande variedade de frutas, vegetais frescos, grãos integrais, proteínas e óleos saudáveis. Mas quais alimentos, em específico, o que é preciso ingerir para aumentar a imunidade?

11 dicas para uma alimentação equilibrada e nutritiva nos dias mais frios

“A ingestão adequada de nutrientes traz inúmeros benefícios ao nosso organismo, tornando o nosso corpo mais resistente a vírus e bactérias. Consumir alimentos, fonte de vitaminas e minerais, por exemplo, estimulam o fortalecimento do nosso sistema imunológico, auxiliando na prevenção e combate de diversas doenças”, pontua a nutricionista Soraia Batista.

O consumo desses alimentos combinado com a prática regular de exercícios físicos é um bom caminho para quem busca qualidade de vida, e muitos brasileiros já estão tomando providências para serem mais saudáveis. Segundo dados da pesquisa O Futuro da Vida no Trabalho da Sodexo, em parceria com a Harris Intercative, 30% dos entrevistados que afirmaram estar com bem-estar abaixo do normal buscaram sair dessa situação por meio da atividade física.