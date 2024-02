Detox Pós-Carnaval: Renove as energias com shots nutritivos e alimentos revitalizantes

Com o Carnaval e a efervescente folia, vem muita música, dança, poucas horas de sono, alto consumo de bebidas alcoólicas, hidratação inadequada e alimentação pouco saudável. Assim, é normal que o corpo demore alguns dias para se recuperar de todos estes excessos.





Segundo a nutricionista Adriana Stavro, certos alimentos têm propriedades anti-inflamatórias, diuréticas e hidratantes, ajudando na desinflamação, redução do inchaço e reidratação.

Tais benefícios proporcionam uma recuperação gradual, o que permite voltar a rotina aos poucos com muita energia e disposição.





Aqui estão alguns exemplos:

Pepino: Com 93% de água, auxiliar na hidratação e tempropriedades anti-inflamatórias e diuréticas que auxiliam na redução do inchaço.





Abacaxi: Contém bromelina, enzima importante para a digestão, e também auxilia na hidratação devido à elevada quantidade de água.

Gengibre: Tem propriedades anti-inflamatórias e diuréticas, que ajudam na redução do inchaço e na melhora da inflamação.





Melancia: Composta por 90% de água, é excelente opção para a hidratação. Além disso, é rica em licopeno, antioxidante importante no combate aos radicais livres provenientes do consumo de álcool, falta de sono e alimentação desequilibrada.

Chá de camomila: Possui propriedades anti-inflamatórias e calmantes. É opção para diminuir a inflamação, melhorar a qualidade do sono e promover a hidratação.





Salmão: Rico em ácidos graxos ômega-3, anti-inflamatório que ajuda a combater a inflamação.

Água de Coco: Excelente para a hidratação devido à composição rica em eletrólitos. Auxiliar a reduzir o inchaço, pois possui propriedades diuréticas naturais.





Couve: Rica em água, fibras e antioxidantes, desempenha um papel fundamental na promoção da saúde da microbiota intestinal, fortalecendo o sistema imunológico e contribuindo para melhor hidratação.

Aipo: Diurético natural que auxilia na eliminação de líquidos e inchaço.





Morango: Rico em antioxidantes e água, contribuindo para a hidratação e eliminação de radicais livres. Essas propriedades ainda contribuem para o processo de desintoxicação do organismo.

Além disso, para aqueles que exageraram no consumo de álcool, é essencial consumir alimentos ricos em potássio, como banana, melão, pêssego e frutas secas. Como o álcool aumenta a acidez do corpo, o potássio é importante para a regulação do equilíbrio ácido-base, auxiliando na manutenção de um pH saudável no corpo.





E é fundamental fortalecer o sistema imunológico. Alimentos como cenoura, acerola, laranja, limão, abacaxi e vegetais de folhas verdes escuras são ricos em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes.





Preparar receitas de shot é uma maneira simples e fácil de estimular a recuperação pós-Carnaval. Algumas opções deliciosas, ricas em nutrientes e com baixo valor calórico, ideais para restabelecer a saúde e energia.