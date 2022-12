Faça receitas fáceis e gostosas em verde e amarelo para assistir aos jogos da Seleção na Copa

A campanha foi criada pelo aplicativo DeliRec em parceria com criadores de conteúdo e cozinheiros.

O próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo ocorre nesta sexta-feira (2) e os brasileiros já começaram a se preparar para esse momento de emoção, com a torcida já na expectativa para receber amigos e parentes para assistirem às partidas.

Pipoca doce colorida

Pipoca é a combinação perfeita para assistir aos jogos do Brasil. A criançada, amigos e família vão poder se vibrar por inteiro na Copa. Aprenda o passo a passo para deixar em cor de verde e amarelo.

Salada de frutas



Refrescante, saudável e saborosa, a Salada de Frutas leva aproximadamente 5 minutos para ficar pronta e deixa qualquer pessoa com água na boca e querendo mais. Confira os passos para preparar essa delícia.

Pudim rumo ao Hexa





Pudim é uma sobremesa muito saborosa de deixar qualquer um com vontade. Nessa receita, as gelatinas de limão e abacaxi fazem a diferença, além do sabor. Acesse aqui essa receita e faça para a família e amigos nos dias dos jogos.