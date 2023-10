Fermentação de cacau e uva cria novo chocolate na Itália

Sementes de cacau Criollo, da Venezuela, fermentado com as uvas de Sagrantino di Montefalco, da Itália, se combinaram para criar um novo chocolate, o Fervolato.





A iguaria é assinada pela Noalya, fábrica de chocolate de Ponsacco, em Pisa, em colaboração com a vinícola Arnaldo Caprai de Montefalco, na Perugia.

O Fervolato não é só uma combinação dos dois ingredientes: "Ele passa por três fermentações em sua árvore genealógica a do cacau, a do mosto de uva e a fermentação conjunta no processo de união".





O processo inovador se originou da experiência de Alessio Tessieri no mundo do cacau desde 1997 como produtor e fundador da marca Noalya em 2018.

Anos de experimentações, incluindo com diferentes variedades de uvas, levaram ao casamento entre o cacau das plantações de Tessieri na Venezuela e as uvas da variedade Sagrantino di Montefalco das vinhas da Arnaldo Caprai.





Depois da primeira fermentação na plantação, imediatamente após a colheita do cacau e muito semelhante à do vinho, as sementes de cacau chegam à fábrica.

A subsequente infusão no mosto gera uma fermentação parcial, ativada pelos leveduras naturais presentes no cacau que estavam em estado de dormência.





O envelhecimento pode ocorrer em aço, barris de carvalho francês ou ânforas.





"Somos duas empresas dedicadas à excelência que se uniram para criar algo diferente e único, mas, ainda mais importante, para nos desafiarmos e entender como, tanto um quanto o outro, poderia criar valor mútuo. O resultado é este chocolate que carrega não apenas a nossa busca obsessiva pela excelência, mas também inovação e tecnologia", comenta Caprai

