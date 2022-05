Maio Roxo: saiba o que comer e o que evitar para a saúde da flora do intestino, o 'segundo cérebro'

Maio é o mês da Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais. Especialistas alertam para a importância da alimentação saudável para o sistema gastrointestinal.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Para marcar o World IBD Day (Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, celebrado em 19 de maio), a campanha de conscientização Maio Roxo, encabeçada por ABCD (Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn), SBCP (Sociedade Brasileira de Coloproctologia) e Gediib (Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil), objetiva conscientizar e chamar a atenção da sociedade para importância de diagnóstico precoce e tratamento dessas doenças. Continua depois da publicidade

De acordo com a SBCP, as DII (doenças inflamatórias intestinais) atingem mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo e a incidência média fica em torno de 7 para cada 100 mil habitantes, com progressivo aumento na ocorrência de novos casos.

As DII são divididas em dois subtipos: colite ulcerativa, com acometimento principalmente do cólon, e Doença de Crohn, que pode afetar qualquer região do trato gastrointestinal. As pessoas geralmente constatam esses males no início da idade adulta, mas é possível que ocorram em qualquer fase da vida. Nos últimos anos, a prevalência delas tem aumentado, atingindo desde crianças até idosos. A causa é multifatorial e engloba fatores genéticos e ambientais, tais como o estilo de vida ocidentalizado, com padrão alimentar caracterizado pelo alto consumo de proteínas e gorduras saturadas e baixa ingestão de vegetais, frutas e fibras que favorecem o ambiente pró-inflamatório, bem como fatores como urbanismo, melhoria da higiene, aumento do uso de antibióticos e ingestão de anticoncepcionais orais. Tais condições interferem na microbiota do corpo como um todo, afetando as defesas naturais.



Eixo cérebro-intestino



Continua depois da publicidade



Quem nunca sentiu dor de barriga em momentos de ansiedade ou estresse? Não é coincidência, pois o cérebro e o sistema digestivo estão estritamente interligados. No intestino, estão bactérias que compõem a “microbiota intestinal”. Os tipos e as quantidades desses microrganismos são influenciados pelo padrão alimentar, já que os produtos da digestão interagem com essas bactérias e fazem com que produzam substâncias que interferem em vias sistêmicas do corpo, inclusive as relacionadas às funções cerebrais, como é o caso do triptofano. O triptofano, por sua vez, é o aminoácido precursor da serotonina, em outras palavras, é necessário para que haja a formação e a liberação desse hormônio, relacionado com o bem-estar. É por isso que as emoções influenciam na sensação geral de prazer, bem como a alimentação impacta a saúde cerebral.





O que pôr à mesa para alimentando as boas bactérias intestinais





A alimentação saudável, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo, auxilia na prevenção e no tratamento das DII. A analista de P&D da Jasmine Alimentos, Erika Rodrigues, pontua que é preciso priorizar a tradicional comida de verdade. “A base dessa alimentação deve conter verduras, como folhas em geral, alface, rúcula, agrião, legumes como, por exemplo, abobrinha, brócolis e couve-flor e frutas. As oleaginosas como, por exemplo, castanhas-do-pará, castanha de caju e amêndoa também são muito importantes. As sementes de abóbora, de gergelim, de linhaça e os grãos e cereais integrais como arroz integral, quinoa, aveia são indispensáveis. As leguminosas, ou seja, feijão, lentilha e ervilha e as fontes de proteínas com quantidades menores de gorduras saturadas, como peixes e ovos complementam o que chamamos de comida de verdade”, diz.

A base de alimentação possui nutrientes e compostos bioativos que atuam direto na inativação de vias pró-inflamatórias e também na redução de substâncias relacionadas à inflamação, o que contribui para o controle da dor, cicatrização e reparação da mucosa. Além disso, atuam como pré e probióticos, proporcionando e preservando uma microbiota saudável, ou seja, crescimento e desenvolvimento de bactérias benéficas para a saúde intestinal.

Outro nutriente importante é a fibra, cuja ingestão adequada colabora com a redução do risco das DII a longo prazo. Está presente em frutas, verduras, legumes, leguminosas, grãos e cereais integrais, além de sementes de linhaça e de chia.

“Em relação aos compostos bioativos, sabe-se que o polifenol e suas classes flavonóides, estilbenos, ácidos fenólicos e lignanas têm propriedades anti-inflamatórias e podem reduzir o estresse oxidativo decorrente de patologias, podendo contribuir para a melhoria dos sintomas das doenças inflamatórias intestinais. Em outras palavras, priorize o consumo de vegetais e frutas como cebola, brócolis, alho e frutas vermelhas que possuem ação antioxidante e efeitos anti-inflamatórios”, aponta a nutricionista e consultora da Jasmine Alimentos, Adriana Zanardo.

Cabe ressaltar que os alimentos de coloração vermelha e roxa como uva, morango, framboesa, mirtilo, açaí, goji berry e cranberry têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E mais: “Uma dica imprescindível é o consumo do açafrão, também conhecido como cúrcuma. Seu uso diário foi relacionado com a remissão clínica da colite em pacientes que mantiveram o tratamento medicamentoso indicado para o quadro”, diz Zanardo.



O que não comer para o intestino inflamado





O ômega-6 é a família de ácidos graxos que, ao contrário do ômega-3, possui ação pró-inflamatória quando ingerido em quantidades elevadas e está presente em óleos vegetais e margarina. Estudos indicam que o risco de desenvolver colite ulcerativa é duas vezes maior em pacientes com alta ingestão de ômega-6.

Já a sucralose, sacarina, aspartame, ciclamato e outros adoçantes artificiais podem aumentar o risco de DII. Da mesma maneira, emulsificantes podem aumentar o risco de desenvolvimento de colite devido à alteração da microbiota e da mucosa intestinal, com possível supercrescimento de Escherichia coli e proteobactérias, que, por consequência, elevam a inflamação e danos intestinais.



Fase de ativação da doença