Mané pelado é uma receita deliciosa do humorista Paulo Vieira

O humorista e apresentador Paulo Vieira costuma postar desabafos e fazer posts mostrando seu cotidiano nas redes sociais. Uma das atividades que ele retrata é a de cozinheiro. Na última semana, ele indicou uma receita na conta dele no Twitter chamada de Mané Pelado, um doce feito com mandioca e assado. Nos comentários, deu dicas e disse que usa mandioca crua e mistura os ingredientes à mão antes de assar. Com o humor característico, detalhou os ingredientes e modo de fazer.





E aí? Bora testar?