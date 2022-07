Chico balanceado é uma sobremesa maravilhosa com banana

1 - Para o caramelo, em uma panela média em fogo baixo, derreta o açúcar e reserve.

2 - Para o creme, em uma panela em fogo baixo, leve as gemas, o leite condensado, o leite e o amido de milho previamente misturados até engrossar. Finalize com a baunilha e reserve.

3 - Em uma batedeira, faça as claras em neve. Quando estiverem bem firmes, ainda batendo sempre, vá adicionando as colheres de açúcar.

4 - Ligue o forno em temperatura média.

5 - Em um refratário médio, disponha o caramelo. Arrume as rodelas de banana. Transfira o creme e cubra com as claras em neve. Use uma espátula para alisá-las. Se quiser fazer pontas, coloque-as com um saco de confeiteiro.

6 - Leve para o forno por uns 10 minutos, só para dourar as claras em neve. Deixe na geladeira antes de servir.

