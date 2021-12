Nutricionista dá dica para se livrar dos excessos das festas de fim de ano

A época das tradicionais festas de final de ano estão chegando. É o momento onde a galera se empolga na comilança e empurra o pé na jaca com as deliciosas ceias de Natal e Réveillon. No entanto, depois do período das comemorações vem os incômodos: inchaço, sonolência, dores de cabeça e desconforto gástrico. Em curto espaço de tempo a capacidade de acumular gordura não é tão expressiva quanto a retenção de líquido após um ou dois dias de excessos na alimentação.

Pensando nisso, a nutricionista Renata Branco ensina uma receita de detox caseiro para se livrar dos excessos das festas de fim de ano.

Ingredientes:





5 folhas de ora-pro-nóbis ou couve orgânica





1/2 maçã

1 limão espremido





Salsão 1 col sopa cheia





2 cubos de gelo de água de coco





1 col sobremesa rasa de semente de chia





Gengibre 1 col de café rasa





150 ml de água





Modo de prepraro: bater tudo no liquidificador